〈政院千億紓困〉經部祭水電打折挺受害企業 天然氣、瓦斯同步降價

為因應疫情衝擊我國經濟，行政院長蘇貞昌今 (24) 日拍板第二波紓困預算 400 億元，其中，經濟部針對受疫情影響企業，祭出水電打折的優惠措施，協助業者度過難關，初估台水、台電二大國營事業將短收 54 億元，此外，天然氣、瓦斯也將同步降價。

受總統蔡英文日前指出，在產業紓困與振興方面，除了防疫特別預算 600 億元外，還有約 400 億元移緩濟急的預算及各項基金，總計逾 1000 億元可投入紓困與振興經濟計畫。

在產業紓困方面，政委龔明鑫指出，如受疫情影響，連續兩個月營收較去年減少 15% 的企業，水費將可折扣 5%，每月上限減 5000 元；電費的部分，低壓用戶 (服務業、中小企業) 可折扣 10%，每月上限減 10 萬，高壓用戶 (中大型用戶) 將降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免收手續費。

經濟部長沈榮津說明，水費相當於打 95 折，台水估計約少收 5 億元；電費的部分，低壓用戶打 9 折，台電將短收 36 億元，至於製造業、大賣場等高壓用戶，台電考量這段期間企業因不景氣導致生產線未全開、用電量降低，因此提供彈性調整契約容量，以減輕用戶的基本電費負擔。

沈榮津表示，未來景氣恢復後，若高壓用戶企業要恢復原來的用電契約容量，在 2 年內恢復者，就不收取任何手續費，台電預估這部分將少收約 13 億元，因此，台電及台水二大國營事業估短收 54 億元。

此外，天然氣也將調降 5%，桶裝瓦斯每公斤則降 5 元，以每桶 20 公斤瓦斯計算，現價約 700 元左右，等於可再減 100 元，全國民眾皆可受惠；至於電信費用，如有繳納困難者，可申請緩繳 6 個月，期間將不斷話、不斷訊。