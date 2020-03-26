〈新冠肺炎疫情〉台灣再添17例確診 交通部擬祭防疫旅館獎勵

疫情指揮中心今 (26) 日公布，國內新增 17 例 COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 病例，其中 15 例為境外移入，2 例本土均是之前境外移入個案的接觸者，累計全台確診達 252 例。指揮官陳時中表示，目前約有 4.5 萬人居家檢疫，考量需求增加，將與交通部協商推出防疫旅館獎勵措施，鼓勵更多業者加入。

陳時中指出，今天新增 15 例境外移入個案為 7 女 8 男，年齡 20 多歲至 60 多歲，發病前活動地以英國最多。另 2 例本土個案中，案 246 為 60 多歲男性，為案 209(美國移入) 同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案 247 為 40 多歲女性，為案 228(荷蘭移入) 同住家人，23 日發病，經就醫採檢通報後確診。

此外，境外移入個案中，案 248 於 12 日至 20 日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有 2 人於 23 日確診 (案 170、189)，案 248 無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診，該旅遊團截至目前共計 3 人確診。

陳時中指出，截至目前居家檢疫者約有 4.5 萬人，預估未來仍將以每日 2、3000 人增長，八天後可望達到平衡，為因應大量人員住宿需求，鼓勵地方政府增設防疫旅館，指揮中心將與交通部討論，提出鼓勵業者加入防疫旅館的獎助，在管理、消毒等相關支出給予補助，希望有更多旅社參與防疫工作。

至於第三波接回滯溜湖北台人的華航包機，陳時中表示，經過海基會、海協會協商，採用班機是華航飛上海的定期、定點航班，預計於 29、30 日執飛，目前已有 440 人報名，只接受註記身分台灣人搭乘，與一般旅客區隔，國人返台後須依照規定集中檢疫 14 天。