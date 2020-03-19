搶救國籍航空 政院拍板貸款利息補貼1年、額度不限300億元

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，6 家國籍航空營運面臨寒冬，根據國際航空運輸協會 (IATA) 預測，今年全球航空業營收損失可能高達 1130 億美元，對此，交通部提出紓困專案貸款，包括既有貸款展延、利息補貼 1 年，並將取消貸款額度 300 億元的上限。

針對航空業營運受創，交通部長林佳龍 2 周前即指示研議進一步紓困方案，交通部與民航局兩度邀集 6 家國籍航空公司及台北市航空商業同業公會座談後，了解業者殷切期盼政府能在營運資金貸款給予協助。

行政院昨 (18) 日召集主計總處、金管會、財政部及交通部等，進行跨部會協商並達成共識，將協調中華郵政及公民營銀行提供航空公司穩定經營的資金。

交通部指出，該方案除了協調相關公民營行庫協助航空公司既有貸款展延，國籍航空為維持正常營運資金的融通貸款利息補貼期限最長一年，最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算，同時要求業者於領取利息補貼期間的融通貸款，須優先用於支付員工薪資，違反將收回利息補貼。

針對航空業專案貸款相關作業要點，交通部近日會商相關部會確定後，即對外說明，儘速協助業者申貸，預計貸款額度將取消 300 億元的上限。

交通部進一步表示，後續也將請 6 家國籍航空提出因應本次疫情的應變計畫、相關資金需求及具體財務規劃，並邀請跨領域專家及銀行團共同協助審查，以全力協助業者度過疫情寒冬。