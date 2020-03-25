美2月核心資本財訂單衰退0.8% 大幅低於前值

美國商務部於週三 (25 日) 公佈 2 月份耐久品訂單月增率，受惠於汽車及電子設備訂單回溫，耐久品訂單月增率達 1.2%，優於前值 0.1%；另外，非國防的核心資本財訂單則報 -0.8%，低於前值 1.0%。

耐久財的定義為至少能使用 3 年以上的財貨。

另外，不含飛機的非國防核心資本財訂單則是衰退 0.8%，較 1 月份的增長 1% 下滑，且跌幅大於市場預估值 -0.4%。此外，商用設備運輸在 1 月份創下近一年來最大的漲幅後，於 2 月份衰退了 0.7%。

美國核心資本財訂單月增率 (圖：Bloomberg)

包括飛機及汽車的運輸設備訂單於 2 月份增長 4.6%，另外，扣除交通運輸類的耐久品訂單，於 1 月份創下自 2018 年 4 月以來最大的漲幅之後，於 2 月份衰退 0.6%。

根據耐久品訂單細項數據顯示，金屬、機器設備、電腦、及通訊設備的訂單，於 2 月份皆呈現下滑的趨勢。

此外，國防資本財訂單的波動幅度則較大，在 1 月份大幅衰退了 36.1% 後，於 2 月份上升了 25.7%。

由於波音公司 (BA-US) 於去年底宣佈停產 737 MAX 機型，導致美國耐久品訂單的增長率，於近幾個月來波動幅度較大。根據《路透》於週二 (24 日) 的報導，波音計劃於 5 月份恢復生產 737 MAX 客機，並已要求多家合作廠商於 4 月份開始供應零件。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，對全球供應鏈及需求皆造成衝擊，並導致經濟活動的中斷，預期企業投資規模將會於第二季大幅縮減，屆時將會對耐久品訂單數據造成重大的影響。

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