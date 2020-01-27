〈Q4財報搶先看〉智冠去年每股純益可望登9年高 鈊象估賺近三個股本寫新猷

遊戲廠智冠 (5478-TW) 去年受惠轉投資公司轉盈，營運包袱減輕，加上本業穩定成長，全年稅後純益可望年增 3 成，EPS 上看 4.8 元，登 9 年新高；鈊象 (3293-TW) 去年營運動能爆發，前 3 季已賺近 2 個股本，去年稅後純益可望年增逾 1 倍，全年 EPS 上看 28 元，也同步寫新猷。

智冠旗下數位遊戲事業群子公司中華網龍 2017 年第 3 季，在手遊《吞食天地 M》表現亮眼帶動下，營運單季轉盈，重回獲利軌道，也讓智冠轉投資虧損因此縮減。去年網龍在《吞食天地 M》及新手遊《戀愛盒子 M》推升下，營運持穩，前 3 季稅後純益 8100 萬元，每股純益 0.94 元，去年營收則年增約 1 成。

除網龍外，智冠旗下金融科技事業群子公司藍新科技，去年第 3 季在線上代收付規模穩健成長下，也達成單季轉盈，耕耘多年的金融科技事業，今年也將開始為集團挹注獲利動能。

智冠受惠兩大轉投資事業，遊戲研發子公司中華網龍 (3083-TW) 及金融科技事業藍新科技轉盈，營運包袱減輕，且本業營運維持穩健，去年前 3 季已近賺贏 2018 年全年，稅後純益年增幅達 8 成多，每股純益 3.65 元，寫下近 9 年來同期新高。

法人看好，智冠去年第 4 季稅後純益將季增逾 15％，每股純益將達 1.33 元，去年稅後純益可望年增超過 3 成，全年 EPS 估上看 4.8 元，登近 9 年來新高。

鈊象去年單月營收頻創高，6 月首度突破 4 億元，在行動網路及商用遊戲機業務持續增溫下，7 月再攀峰衝破 5 億元，第 3 季營收改寫第 2 季寫下的營收新猷，12 月更攀升至 5.74 億元，持續改寫單月營收新猷，也帶動第 4 季營收同創高，營收達 16.76 億元，季增 12.79%，年增 9 成。

從獲利表現來看，鈊象去年第 3 季稅後純益 5.93 億元，季增 30.33%，每股純益 8.42 元，改寫 EPS 新猷。前 3 季稅後純益 13.66 億元，年增 1.23 倍，每股純益 19.43 元，已賺近 2 個股本。法人看好，鈊象去年第 4 季與去年全年，每股純益將同步登高。

不過，由於去年第 4 季新台幣強勢升值，鈊象營運將受匯損侵蝕，法人估第 4 季每股純益約 8.6 元，仍將續寫單季 EPS 新猷，去年稅後純益將年增逾 1.2 倍，全年 EPS 上看 28 元，同樣再創高。