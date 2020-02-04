宇峻、智冠攜手推三國手遊大作 2/18上市搭宅經濟商機

宇峻奧汀 (3546-TW) 自主研發、攜手智冠 (5478-TW) 旗下遊戲新幹線聯合發行的三國 IP 手遊大作《三國群英傳 M》，將於 2 月 18 日正式在雙平台上架。法人看好，該款手遊事前登錄已突破 20 萬人次，端遊時期也擁有廣大玩家群，且趕在寒假結束前推出，加上武漢肺炎帶動的宅經濟商機推升，可望為遊戲新幹線、宇峻雙雙挹注強勁動能。

《三國群英傳 M》為宇峻奧汀自主研發打造的史詩級 IP 遊戲《三國群英傳 Online》手遊版，投入 2 年時間開發，《三國群英傳 Online》營運近 15 年以來，在台月流水最高達 8000 萬元，並創下台港澳同時在線人數 30 萬人的紀錄，兩岸三地會員人數高達 2000 萬人，擁有廣大玩家群。

從營收表現來看，《三國群英傳 Online》上市 15 年以來，營收規模達新台幣 50 億元，其中 40 億元來自台灣與中國，在手遊市場比端遊商機更龐大之下，手遊上市後，營運表現可望更為突出。《三國群英傳 M》將從即日起開放雙平台預先註冊，且事前登錄 2 週以來，已突破 20 萬人次參與。

由於近來市場端遊轉手遊的月流水數字，均較端遊時代倍增，且宇峻的《三國群英傳 M》有別於《三國群英傳 Online》，交由遊戲新幹線代理，此次雙方採聯合營運模式，宇峻營收抽成較端遊時期多，法人看好，在二大有利因素推升下，該款手遊推出後，可望明顯貢獻宇峻營運表現。

而在智冠方面，智冠集團暨遊戲新幹線董事長王俊博也看好，明年《三國群英傳 M》及新端遊加入代理，遊戲新幹線獲利表現可望較往年增溫，營運可期。