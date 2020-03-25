101去年獲利逾22億元創新高 今年力拚先蹲後跳

台北 101 (2899-TW) 今 (25) 日公布去年財報，稅後純益為 22.02 億元，年增 6.38%，每股純益 1.5 元，創歷年新高，其中，商場營業額在策略品牌與跨事業體綜效帶動下，再創新高，展望今年，台北 101 強調，目標維持獲利穩定。

台北 101 指出，積極強化競爭力、發揮三事業處綜效，短期因疫情調整營運、優化場域整備，將蓄勢投入疫情後的新布局，

去年 101 透過與國際品牌積極策略合作，確立台北 101 購物中心為瑞士製造鐘錶在台銷售據點，市占達 18%，並穩居高端消費市場和國際精品品牌首選商場，同時，101 將購物中心與辦公大樓、觀景台場域複合串聯，創造策展空間和新體驗，有效帶動購物中心業績年增 3%，並續創新高。

另一方面，辦公大樓去年出租率持續滿租，且每坪租金創新高，租戶續約率超過 80%。

觀景台去年則是 15 年來首次邀請國人造訪，在強打國人獨享優惠下，帶動國人造訪人數去年逾 35 萬人。

進入 2020 年後，由於武漢肺炎疫情蔓延，台灣觀光和消費市場受疫情衝擊衰退， 101 公布的 2 月營收為 3.3 億元，年減 27.11%，累計前 2 月合併營收 7.93 億元，年減 12.83%，對此，101 強調，因應市場環境變化，短期將調整營運、優化場域整備，蓄勢待發以投入疫情後的新布局。

101 進一步說明，購物中心已奠定國際高端精品指標型購物中心定位，將繼續深化與國際品牌合作，共同經營高端客源，目前因台灣的疫情控制相對得宜，許多國際品牌將各項精品甚至限量款投注在台灣市場，可望有效帶進高端客戶，預計下半年更將加強投入行銷資源，目標回補因疫情流失的業績。

至於辦公大樓方面，101 新開設 35 樓 SKY PARK 空中休憩空間，提供租戶員工餐飲、便利商店、電信等多功能生活服務，並在 B2 新設立全台商辦首創「理貨中心」，集中收發快遞貨品、統一派送。