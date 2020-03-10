新作上市+假期效應延續 智冠2月營收續穩高檔

智冠 (5478-TW) 今 (10) 公告 2 月營收 5.75 億元，受惠集團兩大新遊戲推出，加上假期效應延續，營收雖受營運天數減少影響而月減 2.88%，但仍持穩高檔水位，年增 20.33%；前 2 月營收 11.68 億元，年增 18.16%。

智冠旗下遊戲代理事業遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國戰手遊《三國群英傳 M》，2 月 18 日在雙平台登場，註冊玩家會員數已逾 100 萬，並快速登上遊戲暢銷榜 App Store 第一名、Google Play 第二名，締造國產手遊最高紀錄，並預計 3 月底推出改版活動，可望持續增添營運動能。

遊戲新幹線另一款人氣仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，則在 2 月 14 日上線，為端遊市場睽違已久的大型 MMORPG 產品，吸引 25 萬玩家註冊加入，本週也將正式開放公測版本，可望創造另一波遊戲高峰。遊戲新幹線以 2 月中陸續推出的 2 款新上市遊戲新作，推升營收創近 8 年來單月新高紀錄。

智冠遊戲研發子公司中華網龍開發中 3D 武俠 MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，預計將在第 2 季上市，是智冠旗下大型 IP 力作，可望明顯推升營運表現。

金融科技事業群方面，藍新集團持續發展金流服務，旗下子公司簡單行動支付推動《ezAIO 簡單收》實體商店多元收款整合服務，盼能擴大實體商店通路佈局，打通支付市場消費應用層面，建構行動支付生態圈。