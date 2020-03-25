超眾去年每股賺8.12元 擬配息4.86元股利

散熱大廠超眾 (6230-TW) 今日公告自結，去年稅後純益 7.02 億元，年增 17.79%，每股純益 8.12 元，純益與 EPS 寫 3 年來新高；董事會也通過每股擬配息 4.87 元，殖利率約 2.2%，同時越南廠將發包不超過 4.05 億元，進行設計興建工程。

超眾董事會通過越南子公司 Nidec Chaun Choung Vietnam Corporation 廠房興建工程發包事宜，將以租地委建方式設廠，基於建廠所需，發包總金額不超過 4.05 億元。

超眾去年底宣布，為擴充手機均熱導板 (VC)、散熱模組等產能，預計 7 年內投資 4 兆元越南盾 (約新台幣 53 億元)，除擴充產能先滿足既有客戶，再滿足未來訂單需求，未來將引進自行設計的機器設備進廠，產能時程則在規劃中，中長期可見綜效顯現。

超眾今日也公佈自結，1 月營收 5.99 億元，月減 24.49%、年減 18.7%；稅後純益 4100 萬元，年減 12.8%，每股純益 0.47 元。

超眾去年第 4 季營收 23.55 億元，季減 8.03%、年增 12.8%；稅後純益 1.14 億元，季減 46.48%、年減 42.7%，每股純益 1.31 元；去年營收 85.86 億元，年增 12.06%；稅後純益 7.02 億元，年增 17.79%，每股純益 8.12 元。