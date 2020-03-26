主打三箭四心  陳志昇要蓋消費者心中好宅

聰明購屋者，買房都會看地段、看產品、看價格，然後決定購買與否。群邑建設總經理陳志昇認為，進入自住買方市場時代，更聰明的購屋者更要多看建設公司經營者的資歷；群邑建設主打「消費滿意、以人為本、社區營造」三箭以及「用心、放心、安心、恆心」四心要點，強調貼近消費者需求，以蓋出恆久安居的好宅。

陳志昇分析，經營者決定建築品質與走向，例如具有工務背景出身的經營者，熟悉營造工法與建築安全；具有銷售與客服經驗的經營者，瞭解住戶對實用建築的標準；懂建築採購的經營者，知道以優惠價格採購高品質建材，維持永續成長。公司經營者若同時擁有工務、銷售、客服、採購完整四資歷，就必定具備「蓋好房子」的條件。

對於群邑建設的發展藍圖，陳志昇有很明確的三箭架構。第一支箭、從「消費滿意」出發；群邑建設的產品，針對不同購屋客層，必須是買得起、付得起、繳得起，銷售價格做到親民，工程付款做到輕鬆，銀行貸款上爭取優惠。

第二支箭、從「以人為本」出發。群邑建設規劃格局和產品與其他建設公司略有不同，從以人為本、最宜人居的概念出發，免除日後產生敲除工程的額外支出，設計上一次到位。

第三支箭、從「社區營造」出發。在建築軟實力部份，群邑建設經營社區總體營造，提升售後服務品質與客戶良好互動，好的社區營造能提升社區價值，為住戶帶來資產增值機會，轉手房價也會較高。加上用心、放心、安心、恆心的四心建築精神，他強調，正因為群邑建設懂消費心中對於好房子的需求，建商自會盡心盡力的做到最好的建築品質與格局規劃，讓買到的住戶都會很幸福。

將三箭四心精神導入在創業首發案「群邑皇冠」的建築規劃上，陳志昇特別手繪、不做連棟平面，打造獨棟邊間的建築規劃，創造出三面直接採光、浴廁開窗，雖然因此增加了建築成本；他堅持理念、堅持品質，要給客戶最好的通風與採光。