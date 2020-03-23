央行挹注資金流動 公開市場操作二大變革 4月上路

台灣央行今 (23) 日宣布，為提升公開市場操作彈性並確保各項操作工具完備性，4 月起將定期辦理小規模附買回測試操作，以適度挹注市場流動性；同時，央行 4 月起也將調整定期存單發行頻率，7 天期存單改為每日發行，藉此提升銀行每日調度短期資金彈性，可維持極短期貨幣市場利率平穩。央行強調，此二種做法，與貨幣政策立場無關。

央行公開市場操作機制，原已具備附買回操作工具，包括一般附買回和擴大附買回操作，其中，擴大附買回操作是 2008 年 9 月為因應全球金融危機，增加特殊情況下的操作機制，擴增操作對象並延長附買回期限，使操作機制更具彈性。

而此次，定期辦理小規模附買回測試操作，央行說明，主要是為提升公開市場操作彈性，以因應市場不確定性，原則上，每年就央行定期存單和公債兩項合格標的，擇期各進行 1 次測試操作，視情況調整測試操作頻率。

央行公開市場操作以發行定期存單為主，央行強調，目前銀行體系資金充裕，不過，由於國際市場具不確定性，必要時可搭配附買回操作，以適度挹注市場流動性。

圖表：央行提供。

此外，央行 4 月起將調整部分天期存單發行頻率，7 天期存單改為每日發行；91 天、182 天期存單利率因做為銀行存放款利率訂價的重要參考指標，且存單期限較長，發行頻率由每日發行調整為每 2 周發行。

而配合 7 天期存單改為每日發行，因此停止發行 14 天期存單；至於 28 天期存單利率，作為相近天期貨幣市場利率重要指標，仍維持每日發行。