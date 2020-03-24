三大資金指標創高 央行：我金融體系具足夠流動性

台灣央行今 (22) 日公布 2 月金融情況，M1B 和 M2 年增率分別下降至 7.00%、4.35%，反映外資轉呈淨匯出影響；央行指出，前 2 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 7.30%、4.47%，分別創近 6 年、近 4 年高點，且散戶指標「證券劃撥餘額」續創新高，顯示我國金融體系具足夠的流動性，可支應全球金融情勢變動。

央行說明，為排除春節時間落點不同影響比較基期，以前 2 月來看，M1B 年增率為 7.30%，創 2015 年同期相對高點，M2 年增率 4.47%，則創 2017 年來相對高點，並續成市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型。

而作為散戶指標的「證券劃撥餘額」，不僅連 6 個月飆破 2 兆元，2 月底餘額更增至 2 兆 1493 億元，月增達 533 億元，續創歷史新高，央行解釋，即便外資賣股，股市隨著經濟規模擴大使參與的民眾增加，且我國股市相較其他國家，仍相對穩健。

不過，2 月外國人新台幣存款餘額降至 1701 億元，是 2017 年 7 月以來低點，反映外資 2 月賣超股票約 1300 億元，並扭轉了 1 月淨匯入 12.9 億美元的態勢，轉為淨匯出 38.97 億美元。

央行強調，我國經濟基本面相對其他國家穩健，3 月以來外資在股市有些賣超，但這是全球因素，我國金融體系資金還是相對充裕，正密切關注銀行流動性中，「鼓勵銀行對有需要的中小企業和民眾放款，協助大家度過這次波動大的情勢」，至於後續市場變化，仍要看疫情控制情況。

截至 2 月底，M1B 水位維持 19.36 兆元，較上月續增 1574 億元，M2 水位則有 46.61 兆元，月增 3515 億元；而活期性存款達 17.19 億元，月增 2163 億元、年增 1.2 兆元，續創新高。央行強調，M1B、M2 平均值餘額都是相對高，顯示市場上有足夠的流動性，支應金融情勢變動。