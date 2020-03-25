因應疫情 英國計畫關閉國會至4/21

為防止國會疫情加劇，多家外媒報導，英國計劃自週三 (25 日) 晚間起關閉國會，較原先的復活節假期提前一週，若投票表決通過，英國國會將進入為期一個月的休會期。

英國國會原定在 3 月 31 日進入復活節假期後休會三週，不過，英國下議院領袖 Jacob Rees-Mogg 今 (25) 日提出臨時動議，要求提前一週休會直到 4 月 21 日。若如預期表決通過緊急立法，那麼英國國會將提前一週在今 (25) 日晚間進入休會期。

英國下議院議員 Jacob Rees-Mogg (圖：AFP)

目前英國國會已不對公眾開放，且在社會疏離的指引下，下議院也開始限制議員與會人數。

英國下議院保守黨議員 Robert Jenrick 表示，國會將在復活節假期後重啟會議，不過為因應疫情，找開方式可能不同，例如採取遠距會議進行。

消息人士稱，國會很可能在四月重啟。隨著國會陸續出現疑似病例，越來越多人擔心國會政要及工作人員因此染病，復活節休會期可能提早一週開始。

關閉決定主要與國會疫情有關，目前已知疑似或證實確診的國會議員至少有 20 名，正在進行隔離的政府官員、議員和政治記者不到 10 名。

英國國會議員中首例確診病例為衛生部次長 Nadine Dorries，目前她已重返工作崗位。

截至週三 (25 日)，英國累計確診病例已達 8164 例，死亡 423 例，隨著國內疫情愈發嚴峻，英國首相強生 (Boris Johnson) 一改先前佛系防疫態度，終於在本週一 (23 日) 宣布英國進入全國封鎖，強制民眾在未來三個星期內非必要不得離開家門。