〈台股盤中〉延續反彈格局 大漲逾400點 一度站上9700點

美股報復性反攻大漲逾 2000 點，創 87 年來單日最大漲幅，亞股今 (25) 日全面走揚，台股延續反彈格局，早盤跳空上漲逾百點，電金傳權值股強勢表態，指數漲點擴至 400 點，一度站上 9700 點，重回 10 日線，今日預估量約 2000 億元。

八大類股全面開高，紡織漲勢最強勁，漲幅逾 6%，其次塑化族群也有近 5% 漲幅；櫃買指數也走強，開盤上漲超過百點，漲幅逾 4%，站回 10 日線，其中以半導體、電腦周邊等電子類股表現最強勁，漲幅逾 5%。

蘋概三王買盤點火，股王大立光表現最強勁，上漲超過 280 元，漲幅逾半根停板，最高來到 3980 元；台積電開高震盪，早盤攻上 280 元，漲幅逾 4%，重回 10 日線；鴻海也有逾 4% 漲幅。

美國貿易代表署批准蘋果提出的 Apple Watch 關稅豁免申請，蘋概股多檔噴出，緯創庫藏股護體直奔漲停，茂林 - KY 也跟進鎖住，台表科、南電、精材、華通、興能高、精測等全數紅通通。

記憶體族群多頭氣勢也強勁，旺宏率先漲停鎖住，帶動鈺創、群聯也攻高亮燈漲停，華邦電、品安、威剛、南亞科、力成等也有逾半根停板。

法人表示，美聯準會推無限 QE 為市場注入強心針，帶動美股大漲，台股連兩天隨著美股強攻反彈，加上國安基金與禁空令暫時止住跌勢，不過疫情持續延燒，市場對疫情恐慌尚未停歇，搶反彈仍需謹慎。