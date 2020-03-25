【群益投顧】美股飆漲湖北解封 電金領軍台股續彈

一、盤勢分析

繼 Fed 推出無限 QE 之後，高達 2 兆的經濟刺激法案也傳出即將在國會通過，大幅提振市場信心，美股四大指數聯袂飆漲，道瓊工業大漲 11.37%、S&P500 收高 9.27%、那斯達克上漲 8.12%、費城半導體收漲 11.15%。歐洲方面，義大利新增死亡病例連兩天下滑，泛歐 STOXX600 指數飆漲 8.40%，三大主要市場德股收高 10.98%、英股上漲 9.15%，法股也有 8.39% 的漲幅。

今早亞股全面跟進開高，台股以上漲 141 點開出，終場以上漲 359.13 點或 3.87% 收盤，收在 9644.75 點，成交金額為 1829.99 億元。盤面結構，類股全面上漲，電子由權值領軍攻高，引領多頭人氣回籠，金融也在金控龍頭帶動下持強，雙雙支撐大盤收高，傳產以汽車、塑膠、紡織漲幅最為領先，食品表現則相對較為落後。

二、盤勢預估

美股受惠經濟刺激方案利多一吐怨氣飆升強彈，加上中國湖北封城解禁消息帶動，亞洲股市全面跟進走高。台股跳空開高走高後持續盤上震盪，終場以上影線紅 K 上漲 359 點作收，成交量續增至 1800 億元以上，價漲同步增溫，大盤連續第二天反彈收漲，持續站穩 3 日均線，技術面暫時化解向下探底壓力，惟前波下殺套牢量不輕，後市或有轉為震盪橫向擴底整理的可能。

根據外電報導，美國貿易代表署已批准蘋果提出的 Apple Watch 關稅豁免申請，從中國大陸出口的 Apple Watch 成品輸入美國，將無須額外課徵 7.5% 的關稅，Apple Watch 在美中貿易戰中被納入清單課以 15% 稅率，今年 2 月美國將其稅率從 15% 減半，現將從加稅清單中完全解除，有助供應鏈營運表現。

新冠肺炎首發的中國大陸疫情出現趨緩，重災區湖北已經解禁，各地復工率持續提升，5G、網通基建重新加速帶動相關需求逐步增溫，去年美中貿易戰迫使大陸積極去美化，陸系手機品牌廠為避免 PA 遭受零組件斷貨風險，持續將訂單轉交亞洲供應商，隨著中國疫情降溫，營運可望重拾成長動能。

中國之前因受到新冠肺炎疫情衝擊，佔全球四成產能的面板偏光片產能大受影響，台廠因產能多在台灣，產能幾乎都拉到滿載水準，隨著疫情逐漸舒緩，目前中國已積極進行復工，加上第二季有 10.5 代面板廠新產能將開出，恐使偏光片供需持續吃緊，預期將帶動報價進一步上調。

三、強勢股

電子：

南亞科 (2408)、技嘉 (2376)、友達 (2409)、日月光 (3711)、緯創 (3231)

非電：

豐泰 (9910)、和泰車 (2207)、為升 (2231)、儒鴻 (1476)、億豐 (8464)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據