〈台股盤後〉三王領電權值股大反攻 漲近400點站回5日線

台股今 (24) 日在亞股走勢回穩激勵下，盤中一度大漲 500 點，終場收在 9285.62 點，上漲 395.59 點或 4.45%，成交值也放大到 1533.88 億元，電子股在「台股三王」強力領軍之下強勢反彈，防疫概念股也續強，市場專家指出，電子股可能出現首季財報不佳，此刻反彈尤應汰弱留強。

台股今日開盤報 9083.78 點，上漲 193.75 點，也是今天盤中最低點，在買盤點火助攻下指數愈走愈高，收盤站上 5 日線，也突破上周五反彈高點的 9264.42 點，更封閉第一道下跌跳空缺口。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 12.5 元或 4.9%，收在 267.5 元，大立光 (3008-TW) 上漲 215 元或 2.63%，收在 3665 元，而大型 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 1.9 元或 2.81%，收在 69.4 元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今天台股反彈，反映了全球各國為挽救經濟而大量採取貨幣寬鬆措施救經濟，台股未來走勢將視全球疫情發展能否穩定、美股是否反彈、及國安基金是否出手而定。

今天電子股跌深反彈走勢中，華新集團、鴻海集團走勢領先強勢，瀚宇博 (5469-TW) 更以漲停作收；不過，證券分析師黃漢成說，這只是電子股跌深反彈，與集團季底作帳沒有太大關連。

黃漢成強調，目前電子股必須留意 3 月營收及第 1 季獲利表現，可以先從 2 月營收表現佳的個股切入，觀察 3 月營收是否仍維持強勢。

簡伯儀表示，台股反彈走勢是因全球各國央行為挽救經濟，而大量以貨幣寬鬆措施救市，但疫情仍持續發展，造成包括美國股市在內暴漲暴跌，反彈中投資人不宜再多投入資金，趁著反彈應汰弱留強。