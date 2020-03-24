外資終結連12賣 大買台股三王 續調節面板股

台股今 (24) 日終場收 9285.62 點，上漲 395.59 點，三大法人合計買超 32.35 億元，其中，外資終結在台股連 12 個交易日瘋狂賣超，轉買 52 億元，並全面買超「台股三王」，大買台積電 (2330-TW) 17391 張，為今日買超第一。

不過，外資持續調節群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 及彩晶 (6116-TW) 等面板股，賣超雙虎張數都在 1 萬張以上，主要仍著眼面板市場需求不振。

證券分析師張陳浩指出，外資結束在台股連 12 賣，判斷是外資考量，美國刺激經濟計劃可望獲國會通過，對市場經濟的刺激效果，遠較降息及量化寬鬆等貨幣政策更快速，有助減緩美國經濟受到新冠肺炎疫情的干擾，使市場信心恢復。

根據統計，今日三大法人合買 32.35 億元，自營商賣超 21.39 億元，投信買超 1.16 億元，外資及陸資買超 52.58 億元。

不過外資今天減碼期貨多單 4300 口，累計未平倉合約口數為 5 萬 1075 口。

外資今日在集中市場買超較多的個股為，台積電、旺宏、中華電、台新金、仁寶、上海商銀、華邦電、緯創、玉山金、英業達。

外資今日在集中市場賣超較多的個股為群創、中信金、友達、欣興、彩晶、東元、富邦金、華航、華南金、永豐金、國票金、華通、新光金。

投信今日集中市場買超較多的個股為，欣興、金像電、緯創、旭富、世芯 - KY、台表科、廣達、華擎、京元電、嘉澤。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，聯電、群創、旺宏、和大、晶電、台耀、南電、南亞科、精元、華邦電。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，東鋼、鴻海、永豐金、京元電、宏達電、長榮航、華航、旺宏、欣興、第一金、華新科、華通。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，兆豐金、台泥、緯創、廣達、中華電、國泰金、大聯大、仁寶、達欣工、台化、亞泥。