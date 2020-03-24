〈台股盤中〉三王領電金權值股百花齊放 大漲500點10日線、5日線到手

美股期貨電子盤今 (24) 日強彈漲逾 500 點，台指期開盤同步上漲逾 400 點，在台積電、大立光等權值股大漲帶動下，台股現貨開盤反攻，新台幣同步強升超過 1 角，股匯雙升，加權指數開高走高，盤中最高漲逾 500 點，最高衝至 9400 點。

美國史無前例祭出量化寬鬆無上限，美股道瓊仍崩跌逾 500 點，不過費半指數強彈，加上美股期貨電子盤勁揚，台股今天強勢表態，開盤報 9083.78 點，上漲 193.75 點，開盤 1 分鐘就大漲 330 點，且買盤點火助攻指數愈走愈高。

大型權值股台積電火熱，盤中漲逾 7%；大立光漲幅更逾 9%，鴻海漲逾 4%，重登 70 元之上；聯發科庫藏股奏效，股價一度漲停，其餘包括金融權值股以及傳產龍頭股台塑四寶、台泥等都大漲，帶動指數持續向上。

在股王大漲激勵下，光學股為盤面上焦點，玉晶光亮燈漲停，亞光也狂飆超過 9%，今國光漲逾 7%。盤面上還有 DRAM 族群也強強滾，南亞科攻上漲停板，華邦電漲逾 7%，晶豪科、茂矽都表現亮眼。防疫概念股仍受買盤青睞，健亞、強生奮力漲停。

此外，即使台灣央行降息，美國也降到零利率，但金融股展現跌深反彈，上海商銀強攻漲停，元大金、玉山金、彰銀、京城銀都漲逾 8%，金融股滿面通紅，推升類股指數衝高超過 5%。

整體來說，台股今天股匯雙升，指數收復 10 年線、5 日線，盤面上出現久違的百花齊放，且不只小型股活跳跳，權值股更是領軍衝鋒陷陣，不過，肺炎疫情仍是全球關注焦點，今天的大漲是一日行情還是落底訊號值得關注，外資操作動見觀瞻。