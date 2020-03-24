美股頻下猛藥失效 台股得自力救濟 再拚站回9000關

美國為救市頻下猛藥，這回端出無限 QE 量化寬鬆，但美股 4 大指數仍續跌，僅有費城半導體指數反彈 3.3%。美股頻下猛藥，仍未能止穩，台股得靠自力救濟。今日能否再站回 9000 點大關，將攸關是否出現止跌確認契機。關鍵點位為 8983、 9085、9151 點。

台股如隨費城半導體指數開高反彈，首要任務為先衝過 8900 點關卡，突破 8959 點後，進入 9000 點攻防，9000 點兩端哨站為 8993 與 9025 點，但光是拚過 9025 點還不夠，最好能連 9085 點都一起收復，進而挑戰 9100 點與 9115 點 10 年線關卡，收復 9151 點才算 10 年線也過關。多頭如可繼續衝關，最好連 9200 點，9253、9309 點都闖過，才能稍稍喘口氣。但如 8900 點未能站穩，須留意回測 8855、8816 與 8758 點，如連 8758 點都棄守，須提防回測 8709、8665、8616 點，甚至 8600 點之下與 8544 點。

台股能否重返 9000 點關卡，台積電仍將扮演重要角色，必須重返 260 元填息價位之上，大盤才有機會重見 9 字頭。除了台積電之外，祭出庫藏股的聯發科，也是權值股中盤面亮點，如能發揮指標作用，也有助於多頭士氣。台股目前先求完成 3 日不破低，與站上 5 日均線的止跌要求，最為重要。新台幣匯率如能減緩貶勢，也有助於幫外資賣壓煞車。

國家隊射出的救市三箭，有條件禁空令今日將可正式上場，約有 600 多檔個股，今日平盤下不得放空，雖有助於減緩跌幅，但也需觀察是否影響台股成交量能。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)