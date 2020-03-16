各國收緊旅遊禁令 國際油價重挫逾10%觸4年新低

隨著全球旅遊限制令持續收緊，週一 (16 日) 國際油價跌幅持續擴大，布蘭特原油盤中重挫逾 12%，觸及 2016 年初以來最低水平。

截至台北時間週一晚間時許，國際油價跌勢不斷，布蘭特原油 (Brent oil) 大跌 12.20，暫報每桶 29.72 美元；西德州中質原油 (WTI) 下跌 10.21%，暫報每桶 28.78 美元，雙雙觸及 2016 年 1 月以來最低水平。

布蘭特原油跌破每桶 30 美元大關 (圖：Invsting.com)

隨著歐洲疫情大爆發，歐洲各國在疫情防控上傾向謹慎小心，除了收緊陸海空交通管制外，部分國家甚至宣布關閉邊境，如德國表示今 (16 日) 上午起將恢復對法國、奧地利、瑞士等地的邊境管制，以限制人員流動，此舉引發分析師大幅下修今年的石油需求預期。

此外，白宮昨 (15 日) 進一步將旅行禁令擴大至英國和愛爾蘭，澳洲也表示，入境該國的民眾皆必須實行兩星期的自我隔離，西班牙宣布進入全國緊急狀態，法國也關閉境內所有餐廳、咖啡館等公共場所，且不排除進一步關閉邊境。

Carsten Fritsch 在內等德國商業銀行分析師在報告中寫道：「油價仍持續下跌！隨著越來越多國家公共生活、關閉邊境和取消航班，對石油需求衝擊將會更大。」

人們越來越擔心的是，儘管 2019 年原油日均消費量超過 1 億桶，受制於疫情干擾，今年原油需求可能出現有史以來最大收縮，有望突破 2009 年的每日 100 萬桶損失，甚至超越 1980 年第二次石油危機後的 265 萬桶。

英國石油公司 (BP) 首席執行長 Brian Gilvary 更大膽預估，今年很可能看到石油需求走向負區間，意味著需求進一步萎縮，不僅是以低於預期的速度增長，此言論再為油價添一波下行壓力。