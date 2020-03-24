美股強勢反彈！道瓊期美股盤前大漲逾930點

在收復昨 (23 日) 日跌勢後，美股期指週二 (24 日) 早盤出現強勁上漲，道瓊期指大漲逾 930 點，標普 500 期指還一度觸及漲停。

截至台北時間週二晚間 18 時許，道瓊期指上漲 5.03%，標普 500 期指上漲 5.09%，那斯達克 100 期指上漲 5.37%。

(圖：Investing.com)

美國聯準會 (Fed) 週一 (23 日) 宣布推出無限量化寬鬆 (QE)，Fed 表示，QE 規模端看「支撐市場平穩運作以及將貨幣政策有效傳遞至金融市場與經濟」所需數額。

另外，美國國會 2 兆美元的抗疫紓困方案未能順利通過，根據路透社報導，民主黨籍參議員認為該項方案金額太少，並認為在協助大企業的紓困資金上，必須加入更多監督條款。儘管如此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 仍表示有信心很快達成共識。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席美國經濟學家 Steven Ricchiuto 表示：「我認為談判的時間將由本週四 (26 日) 公佈的初請失業金人數來決定，在可能有 300 萬人提出失業保險申請的情況下，沒有人願意重新談判或進行政治談話。」

受各國刺激方案出台和美元走軟提振，國際油價也出現微幅上漲，布蘭特原油價格上漲 4.62%，暫報每桶 28.27 美元，WTI 原油上漲 6.21％，暫報每桶 24.81 美元。

週二歐洲股市也明顯走高，這在一定程度上反應了德國政府 7500 億歐元的救助方案以及 Fed 的無限制 QE 推動，泛歐 Stoxx 600 指數開盤上漲 5.29％，德國 DAX 指數上漲了 6.59％。

英國 FTSE 100 指數也上漲 4.17％，主要原因為英國首相強生 (Boris Johnson) 昨 (23 日) 祭出為期三周的全境封鎖令，以減緩疫情傳播，為武漢肺炎 (COVID-19) 爆發以來該國實施最嚴厲的措施。