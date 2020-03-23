台股再度跌破10年線 財長：國安基金隨時伺機而動

武漢肺炎疫情全球持續升溫中，美股道瓊工業指數 20 日再度崩跌，今日早盤電子盤一度重挫逾 900 點，台股今 (23) 日開盤也跳空大跌逾 400 點，財政部長蘇建榮表示，國安基金上週已獲授權，只要台股失序或恐慌性賣壓，隨時伺機進場。

美股期貨今天開盤再度出現熔斷，台股也受拖累再失守 10 年線，大盤量縮走跌，指數一度重挫逾 300 點，低點下探至 8750.14 點，也讓上週獲准啟動護盤機制的國安基金最新動態備受關注。

立法院財委會今天進行財政部預算審查，蘇建榮會前受訪指出，國安基金向來「來無影、去無蹤」，何時進場護盤交由執行秘書與操盤團隊專業判斷，因此無法對外說明何時進場。

蘇建榮強調，國安基金已取得委員會授權，可隨時機動性進場，會密切全球疫情發展與國際經濟走勢變化，只要市場失序或恐慌性賣壓出籠，並且符合國安基金進場條件，就會立即啟動相關機制，避免時機上的延誤。

由於美股期指熔斷，加上台股逐筆交易新制上路，是否影響台股盤勢，蘇建榮回應，台股與美股近兩週走勢不一致，歐股也反彈走揚，股市仍要整體變化。

至於逐筆交易新制，蘇建榮認為，台股過去是 5 秒撮合一次，現在改為逐筆交易，新制度是否影響台股走勢，與交易量能要看投資人的習慣程度。