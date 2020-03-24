【群益投顧】指數連3日未再破低，有機會築成短底

一、盤勢分析

美國 2 兆抗疫振興計畫卡關，但 Fed 推出無限量化寬鬆 QE，以及一級市場公司信貸、與二級市場公司信貸工具，適度消彌美國的兩黨政治在疫情與經濟上的意見分歧影響，激勵前一交易日，四大指數跌幅收斂，費半指數甚至逆勢收揚 3.36%。

台股以上漲 193.75 點開出，3 大重量權值股台積電、鴻海、大立光都高開高走、企圖止跌。29 大次族群也全數走揚、漲幅多在 3% 之上，當中又以塑化、汽車、半導體、與光電等反彈力道最強。個股方面，以跌深個股反彈漲幅最為亮麗，包括健策、世芯 - KY、中租 - KY、和泰車、南亞科、群聯、聯發科、玉晶光、國巨等都是資金回補的焦點個股。指數終場上漲 395.59 點或 4.45%，以 9285.62 點作收，成交量增加而為 1534 億元。

二、盤勢預估

新冠肺炎疫情對經濟的影響，已獲各國政府重視，相繼祭出相對應政策因應，但股市的恐慌氣氛仍未結束。台股短期跌多跌深，在政府護盤下，指數已連 3 日未再寫低，開始有短彈，築成短底機會，關鍵仍在於外資的態度，如果外資的賣壓已適度宣洩，短底形成的機率也將提高。操作上仍以搶短為建議，貼著盤面、邊走邊調整，留意持股比重、與停損紀律。

天風國際證券郭明錤認為，新款 iPhone 全廣角鏡頭升級至 7P（7 片塑膠)，玉晶光 (3406)7P 鏡頭驗證進度優於預期，良率也持續提升，高階鏡頭訂單能見度已見改善。股價在題材面激勵下、已連 3 日轉強，短期均線有轉揚升機會，但中長期均線型態仍偏弱，操作上仍先以搶反彈為建議。

被動元件產業產能 1Q20 受到缺工影響，稼動率提升幅度低於需求力道，但外資看好 5G 規格 iPhone 的換機潮可期，回補庫存需求將驅使國巨 (2327) 接單逐月回溫。股價在低檔出現跳空反彈，有機會扭轉短天期均線弱勢格局。

聯發科（2454) 董事會決議啟動有史以來最大規模庫藏股買回計畫，擲逾 71 億元強勢護盤，儘管 5G 進度可能遞延一至二季，但股價已先連 3 日反彈，氣勢相對其他個股都要強勁，法人也開始偏多回補，短線操作可多留意。

三、強勢股

電子：

南亞科 (2408)、聯發科 (2454)、玉晶光 (3406)、矽力 - KY(6415)、譜瑞 - KY(4966)

非電子：

和泰車 (2207)、中租 - KY(5871)、巨大 (9921)、儒鴻 (1476)、興富發 (2542)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據