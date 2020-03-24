〈台股盤前〉三大止跌訊號都還匿蹤 今天要看台積電是否表態

台股昨 (23) 日收盤失守 9000 點及 10 年線，收 8890.03 點，跌點達 344.06 點，成交量 1469 億元，但是關乎走勢是否止跌的全球疫情穩定、美股反彈、國安基金都無明顯出現的跡象，就大盤來看，台積電 (2330-TW) 今天的是否表態則相當重要。

但由於台股因金管會實施新的「禁空令」措施，今天將有包括大立光 (3008-TW)、台積電、鴻海 (2317-TW)、統一 (1216-TW)、中信金等 617 檔個股在平盤下不得放空，將形成跛足的市場，其效應有待留意。

美股昨日紐約證券交易所進行全電子交易首日，聯準會 (Fed) 再度出招，推出無限量化寬鬆 (QE)，美股早盤仍無動於衷而全面走低。道瓊指數下跌 582.05 點，或 3.04%，收 18,591.93 點。標普 500 指數下跌 67.52 點，或 2.93%，收 2,237.40 點。那斯達克指數下跌 18.84 點，或 0.27%，收 6,860.67 點。費城半導體指數上漲 43.58 點，或 3.36%，收 1,342.12 點。

也就是在美股三大指數走跌中，費半指數的強勢上漲 3.36% 就特別顯眼，收盤台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.64%，證券分析師黃漢成就指出，今天的台積電在盤中是否表態則相當重要。

就市場的重要訊息來看，昨日個股跌幅超過 3.5%、符合金管會禁空令的個股有 677 檔，扣除無信用交易資格後，今天平盤以下不得放空的個股，包括台積電、鴻海、大立光、富邦金、台化、統一、中信金等 617 檔個股。

黃漢成指出，台股今日下跌量縮，集中市場融資餘額已減少到 922 億元，融資斷頭賣壓已減輕，估未來台股將在 8524 的上周四低點及上周五的高點 9264 點間震盪，5 日線 9092 點也為一小壓力區。

在法人動向方面，外資及自營商 23 日聯袂狂賣面板雙虎，賣超群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) ，主要因加拿大表明不參加的東京奧運會極可能延後，將阻礙 LCD 電視的 8K 換機潮，循此一線索來看，運動鞋、運動服飾銷售也可能 出售遲滯。

3 月 23 日集中市場，總計三大法人買賣超，外資及陸資 (不含外資自營商) 賣超 158.55 億元，投信賣超 7603 萬元，自營商賣超 (合計)50.38 億元，外資期貨市場未平倉合約口數增加 5710 口，累計未平倉口數達 5 萬 5376 口。