三大法人賣超209億元 東奧延後利空干擾 外資大賣面板雙虎

台股指數今 (23) 日收盤失守 9000 點及 10 年線大關，收 8890.03 點，跌點達 344.06 點，三大法人賣超 209.7 億元，其中外資再賣超 158.55 億元，由於東京奧運可能延後，外資及自營商今日聯袂狂賣面板雙虎，賣超群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) ，合計賣超逾 11 萬張。

總計三大法人買賣超，外資及陸資 (不含外資自營商) 賣超 158.55 億元，投信賣超 7603 萬元，自營商賣超 (合計)50.38 億元，外資期貨市場未平倉合約口數增加 5710 口，累計未平倉口數達 5 萬 5376 口。

今天外資集中市場買超個股為聯電、新光金、金像電、台新金、國光生技、長榮航、中華電、聯詠、南亞科、十銓、南亞。今天外資在集中市場賣超較多的個股為，群創、鴻海、友達、中信金、台積電、永豐金、兆豐金、元大金、開發金、欣興、台泥。

外資尚未重回買超大型電子股，且傳出東奧恐取消，外資更是大力調節面板股，賣超群創 7.9 萬多張，賣超友達 2.8 萬張，合計賣超面板雙虎高達 11 萬張。

今天投信集中市場買超較多個股為，兆豐金、永豐金、長榮、鴻海、茂林 - KY、亞泥、台積電、GIS-KY、華擎、泰碩。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，旺宏、南亞科、華邦電、南電、榮成、金像電、精元、技嘉、台聚、華通。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，華新、仁寶、英業達、大成鋼、聯強、大聯大、光寶科、兆豐金、神基、台泥。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，鴻海、台積電、群創、聯電、友達、金像電、宏達電、長榮航、嘉晶、遠東新。

證券分析師黃漢成指出，台股集中市場今天下跌量縮，集中市場融資餘額已降到 922 億元，融資斷頭賣壓已減緩，估未來台股將在 8524 的上周四低點及上周五的高點 9264 點間震盪。