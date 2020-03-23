印度疫情拉警報 三星、LG等韓廠月底前都將停工

《韓聯社》週一 (23 日) 報導，由於武漢肺炎 (COVID-19) 在全球引發大流行，南韓電子大廠三星、LG，以及現代汽車都將配合印度政府指示，在本月底前停止在當地的工廠生產。

印度政府於昨 (22) 日宣布，為防止武漢肺炎疫情的進一步擴散，決定在清奈、孟買、甘吉布勒姆等 75 個發生確診病例的地區下令，除了醫院、公家機關，以及超市之外的所有商業設施都必須暫時停業。

在這些地方設有工廠的南韓知名企業們，像是三星電子、LG，以及現代汽車等，也都表示會配合印度政府決定，並且為了員工的健康安全著想，將於本月底前暫時停工。

此外，南韓起亞汽車位於印度安德拉邦的工廠，雖然沒有被當局要求停工，但該公司表示基於員工的安全考量，正考慮是否該暫停生產。

三星電子表示，他們位在印度新德里附近，負責智慧型手機組裝的諾伊達工廠，將於週三前暫停生產。

LG 則表示他們位在諾伊達與浦那的工廠都將關閉到 3 月底。這兩處工廠主要生產洗衣機等家電產品，而浦那工廠也有生產智慧型手機。

而除了印度工廠之外，三星電子也決定在本週臨時關閉位於斯洛伐克的電視製造工廠。

目前武漢肺炎給全球帶來威脅，南韓這兩大電子廠也都非常擔心供應鏈會出現中斷。