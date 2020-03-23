又一次黑色星期一 亞股全面慘跌 美股期貨觸及跌停

如果美國打噴嚏，全球都要感冒的話，當美國災情嚴重時，自然是全球股市都逃不過劫數。

在武漢肺炎 (COVID-19) 造成全球死亡人數激增，而美國國會無法對援助計畫達成共識下，美國及歐洲的股票期貨普遍重跌，亞洲股市也大幅下挫，公債殖利率回落。

標普 500 指數在亞洲白天觸及跌停，歐股期貨下跌超過 6%，主因之一是各國領袖紛紛祭出更多個人行動限制，傷及經濟前景。亞太股市的澳洲、南韓及香港均重挫，跌幅超過 4%，印度暴跌 10%，觸及熔斷。

新興市場貨幣在韓元和印尼盾的帶領下急速貶值，美元本身則從高點回落，兌日圓及歐元均下挫。

Fed 官員對美國經濟前景發出警告，聖路易分行總裁 James Bullard 預測，在人員隔離、商店關門下，美國第 2 季的失業率恐將飆升至 30%，GDP 可能萎縮達 50%。

高盛集團策略師 Kamakshya Trivedi 和 Zach Pandl，在週日報告中表示，市場仍在為行情向下定價，「全球經濟遭受打擊的深度及持續時間，仍有高度的不確定性，而我們自身以及其他經濟預測的看法，仍然嚴重負面，並有下行風險。」

對可能的復甦情況，KPMG 首席經濟學家 Constance Hunter 表示，人們原本希望是 U 型，但現在要開始擔心 L 型，目前遇到的是前所未有的公衛危機，並開始演變為金融危機。

以下是截至亞洲時間下午時，各主要市場的表現：

股票

截至東京時間下午 3 點，標準普爾 500 指數期貨下跌了 3.8%。東證指數上漲 0.7%。

澳大利亞的 S＆P / ASX 200 指數下跌 5.6%。

南韓 Kospi 指數下跌 5.6%。

香港恆生指數下跌 4.3%。

上證綜合指數下跌 2.5%。

MSCI 亞太指數下跌 2.6%。

Euro Stoxx 50 合約下跌 5%。

貨幣

日圓兌美元匯率上漲了 1%，至 109.87。

離岸人民幣匯率為每美元 7.1191，幾乎沒有變化。

紐西蘭幣下跌 0.7%，至 56.63 美分。

歐元兌美元上漲 0.7% 至 1.0758 美元。

債券

10 年期美國公債殖利率在周五暴跌 29 個基點後，週一再降 4 個基點，至 0.81%。

紐西蘭 10 年期公債殖利率下跌約 50 個基點，至 0.97%。

10 年期澳洲公債殖利率下跌 23 個基點，至 0.91%。

大宗商品