【日內瓦車展】山不轉路轉！2020日內瓦國際「線上」車展焦點新車

網路萬能時代，在產業界還在為大型車展的存在價值深切檢討時，武漢肺炎突然攪局，讓眾車廠有了史上第一次車展完全「被迫」線上化的實戰體驗！官圖美美、場景乾淨，但少了熙熙攘攘的路人甲乙丙丁，你我是否有些孤單寂寞覺得冷？

作為世界五大車展，也是歐洲最重要、含金量最高車展的日內瓦國際車展（Geneva International Auto Show，G.I.M.S.），每年吸引數十萬人來參與此盛會。然而在武漢肺炎的嚴峻情勢下於 2 月 28 日緊急宣布中止，距離媒體日 3 月 2 日不過僅剩三天的時間。但山不轉路轉，大部分預定參展的新車全部改為線上發表，一時之間各車廠活動都成了直播大會，主持人就如網紅般帶領觀眾線上賞車，對著攝影機搔首弄姿好不熱鬧。

2019 年日內瓦車展的盛況，如果之中有帶原者的話…

其實一直到二月中左右日內瓦車展的主辦單位都還老神在在，甚至還在 2 月 24 日表示車展將照常舉辦，但眾多亞洲媒體早已自行取消採訪行程，甚至很多還是被禁止入境。而隨著義大利北部疫情的逐漸擴散，日內瓦又距離北義不遠，許多歐洲媒體最關心的不是會有什麼樣的新車發表，而是要準備什麼樣的防疫裝備來去博命採訪。2 月 25 日瑞士傳出第一個確診病例，之後瑞士政府也果斷的下達在 3 月 15 日前停辦所有 1,000 人以上活動的命令，主辦單位也只好從善如流的於 2 月 28 日宣布 2020 年日內瓦車展被迫中止。其實當時車展的準備活動已到最後階段，各車廠的展館早已搭建就緒，連車子都已經進場備便，突然取消除了重創參加車廠與主辦單位之外，每年靠車展大賺一筆的日內瓦飯店與餐館，乃至於一堆 Part-Time 打工都全部受到影響，打擊不可謂之不重！

黯然撤場中的 2020 年日內瓦車展。

而說到日內瓦車展之所以受到歐洲車迷的喜愛，在於它是集合了最多超跑車廠的國際車展（畢竟日內瓦也匯聚了不少有錢人…），而且除了可以在現場看到實車之外，只要願意乖乖排隊，大部分的超跑甚至還可以讓人上去坐坐一親芳澤，順便請旁邊的保全哥幫忙拍張美照過過乾癮。如瑞典獨立超跑品牌 KOENIGSEGG 就是日內瓦車展的常客，今年發表了一款名為 Gemera 的四座 GT 超跑，可以用 0-100 公里加速 1.9 秒，極速 400 公里的超強實力帶家人朋友出去拉風，其媲美豪華房車的獨立跑車桶型椅後座更洗刷了超跑雞肋後座的既定印象，讓人超想坐進去體驗看看，而這正是參觀車展的最大魅力，不然一般庶民根本連踏進展間的機會都沒有。

勢不可擋的純電風潮在今年持續發燒！BMW 一向是日內瓦車展的重點品牌，展館規模甚至可能僅次於法蘭克福車展。而在這次車展上 BMW 發表了 Concept i4 純電概念車。Concept i4 其承襲自 i Vision Dynamics 概念的 Gran Coupé 斜背轎跑外型已經非常的接近量產車的形態，如 8 角形的「壯觀」直立水箱護罩、銳利化頭燈組與多角形晝行燈的搭配等，而根據原廠的說法，Concept i4 也將在 2021 年正式量產。不過 Concept i4 的另一個亮點則是首次搭載了 BMW 全新的廠徽設計，基底改為透明材質，BMW 三字則改為灰色調，巴伐利亞邦藍白旗徽誌則改為扁平化設計，變動程度堪稱是 103 年來最大的一次！但此次全新的廠徽設計確也引起了正反兩面的對立評價，我個人認為科技味滿滿，但工藝味不足。

首次公開的 BMW 全新廠徽設計，基底改為透明材質，但網路上評價兩極。

但不是每個人都會對純電車買單，所以傳統燃油引擎車款還是有其市場。而對於鋼砲鐵粉來說，第 8 代 VOLKSWAGEN Golf GTI 的發表絕對是值得關注的大事！採用專屬運動化外觀設定，8 代 Golf GTI 的造型可說是動感中求洗煉，如一體式蜂巢式網格前進氣壩、五點式 LED 前霧燈、車身側裙與擾流尾翼等都充滿了 GTI 一貫的戰鬥風格，動力上搭載與前一代相同的 2.0 升直噴汽油渦輪引擎，245hp/37.7kgm 的規格也與前一代 GTI Performance 相同。，8 代 Golf GTI 預定今年第三季於海外上市，台灣應該要等到 2021 年才會正式引進。

去年的日內瓦車展我有榮幸與機會躬逢其盛，對於瑞士、甚至是歐洲人的汽車文化與愛車熱情有著深刻的印象，也深深的感覺到鑑賞一台好車不是只有看圖片與數據，而是必須要親身體驗才能感受到開發者的心血。2020 年日內瓦車展雖然被迫中止，改以各車廠認為既經濟又有效率的線上方式發表。但從如精美型錄般的冷冰冰官圖上，我實在很難感覺到那股人車交流該有的生命力與活力。想到去年在場內拍照時雖然覺得不時入鏡的觀眾有些礙眼，但現在確又懷念起那種同是愛車人的跨國界交流。只能期待武漢肺炎疫情儘快告一段落，2021 年日內瓦車展有緣再見了！

黑科技結晶—KOENIGSEGG Gemera

兩片特別加大的鍘刀式車門搭配無 B 柱設計，進入後座的角度與一般轎房無異。

兩人世界不過癮？KOENIGSEGG Gemera 讓車主帶家人朋友體驗時速 400 公里的絕妙境界！作為全球首部四座 GT 超跑，Gemera 除了擁有以全碳纖維打造的座艙、與幾無死角的大型圓弧式前擋風玻璃之外，兩片特別加大的鍘刀式車門搭配無 B 柱設計，進入後座的角度與一般轎房無異。4,975mm 的車長讓後座不再是 Dog Seat，4 張獨立跑車桶型座椅讓 Gemera 的乘坐感在舒適與動感間取得巧妙平衡。

4 張獨立跑車桶型座椅，讓 Gemera 的乘坐感媲美豪華轎房車。

動力系統則是引擎＋三具電動馬達的混合動力配置，綜效可輸出高達 1,700 匹馬力與 356.9kg/m 扭力。但讓人驚訝的是其原廠稱為 TGF (Tiny Friendly Giant) 的 2.0 升 3 缸雙渦輪增壓 Freevalve 無凸輪軸引擎居然可以榨出高達 600 匹馬力！可說是挑戰內燃機工程的極限之作。Gemera 0-100 公里加速 1.9 秒，極速 400 公里，限量生產 300 台，定價約 100 萬美元起。

新廠徽首發—BMW Concept i4

Concept i4 採用 Gran Coupé 斜背轎跑造型，並施以特殊的 Frozen Light Copper 消光銅色塗裝。

於 2017 年法蘭克福車展推出的 i Vision Dynamics 代表了 BMW 對於下一代純電車款的想法，而於今年日內瓦車展發表的 Concept i4，則是其更接近量產車款的具體呈現。造型上 Concept i4 在許多小地方都與 i Vision Dynamics 有所不同，如水箱護罩中央加上了更多黑色與銀色裝飾，前保桿兩側也加上了大型冷卻進氣口等。

內裝以車身銅色素材、全景玻璃車頂、水晶中控套件、新式樣方向盤等新世代操作介面所組成。

不過 Concept i4 最值得注意的，則是其所採用的 BMW 第 5 代 eDive 電動車系統。這套系統不再需要使用到稀土元素，僅重 550 公斤、容量達 80 kWh 的高壓電池組體積僅約前兩代系統的 1/3，搭配電動馬達可輸出高達 530 匹馬力，0-100 公里加速僅需 4 秒，極速可達時速 200 公里，而純電車買家最關注的續航力部分，Concept i4 在 WLTP 環境下測試的續航里程數據為 600 公里，已與一般燃油車輛無異。

EQ 技術加身—MERCEDES-BENZ 小改款 E-Class

外觀上 E-Class 小改款的變化集中在車頭與車尾，整體風格也與現行的家族設計更為統一。

作為 MERCEDES-BENZ 轎房車系的主力，E-Class 的每一個更動都必須更為謹慎。外觀上 E-Class 小改款的變化集中在車頭與車尾，整體風格也與現行的家族設計更為統一。而最大的重點在於頭燈組的，原本的多條式 LED 日行燈改成與 C-Class 及 S-Class 相同的單一條設計， 風格雖然統一了但系列辨識度確因此下降；反而是尾燈組則改為改為密集點狀造型，辨識度更為獨特。

駕駛艙全面導入 MBUX 系統，標配 10.25 吋儀表板與中控螢幕，高階車型則升級為 12.3 吋螢幕。

動力上為了符合日益嚴苛的歐盟標準，所以在一般車型上導入了 48V 輕油電混合動力 EQ Boost 技術，而更進一步採用的 Plug-In Hybrid 技術的 EQ Power 也預計應用在多達七款的 E-Class 小改款上。另外駕駛艙也全面導入 MBUX 系統，標配 10.25 吋儀表板與中控螢幕，高階車型則升級為 12.3 吋螢幕，使 E-Class 正式進入全數位顯示時代。

千萬狂蛙—PORSCHE 911 Turbo S

911 Turbo S 車頭進氣口更寬幅，並配備雙頭燈模組、LED 矩陣頭燈與深色嵌件，強化頂級車型外觀識別度。

要價破千萬的 992 世代 911 Turbo S 終於登場！共有 Coupé 雙門與 Cabriolet 軟頂敞篷兩種款式。與一般款式相比，992 世代 911 Turbo S 車頭進氣口更寬幅，並配備雙頭燈模組、LED 矩陣頭燈與深色嵌件；全新設計的氣壓伸縮式前擾流板及加大的後尾翼，可增加 15 % 的下壓力；而充滿肌肉線條的尾翼結合進氣口，勾勒 911 Turbo S 圓滑的車身曲線；車尾全新設計包含具有 Turbo 風格的高亮澤黑色方形尾管。

內裝呈現頂級的跑車質感，標準配備項目包括全皮革包覆內裝、淺銀色碳纖維裝飾；十八向電動調整跑車座椅，縫線細節致敬史上首部 911 Turbo 車型（Type 930）。

動力上搭載配備兩具 VTG 渦輪增壓器的 3.8 升水平對臥引擎，可輸出 650 PS，提升 70 PS，而最大扭力增加 5.1kgm 至 81.2kgm。搭載八速 PDK 雙離合器自手排變速箱，Coupé 0-100 km/h 加速僅需 2.7 秒（減少 0.2 秒），Cabriolet 0-100 km/h 加速僅 2.8 秒；極速為 330 km/h。992 世代 911 Turbo S 預計在 2020 年 Q2 導入，Coupé 車型預售價為 1,156 萬元、Cabriolet 預售價則為 1,229 萬元。

殺氣十足—四代 AUDI A3

四代 AUDI A3 大量採用鈑金折線構成車體外觀，搭配更銳利的 LED 頭燈組、蜂巢式 6 角形水箱護罩。

原本預定於日內瓦車展上全球首發的全新世代 AUDI A3，於車展取消後依然照原本預定時程於線上發表。發展到第四代的 AUDI A3 最大的變革之一就是取消三門車款，採用了單一 Sportback 5 門掀背設定，符合主流市場的需求。造型上四代 AUDI A3 大量採用鈑金折線構成車體外觀，搭配更銳利的 LED 頭燈組、蜂巢式 6 角形水箱護罩，整合大口徑進氣口的外擴保桿，整體風格殺氣騰騰、侵略性十足！

內裝採駕駛導向設計，駕駛座儀表由空調出風口圍繞，中控台顯示屏則可升級為 12.3 吋版本。

動力上汽油部分搭載 1.5 升 TSI 4 缸渦輪引擎，可輸出 150 匹馬力；柴油部分則有 2.0 升 TDI 4 缸渦輪引擎，依設定分別可輸出 116 匹或 150 匹兩種馬力。兩種引擎設定皆可搭載 6 速手排或是 7 速 S Tronic 自手排變速箱。初期會先推出前驅版本，quattro 四驅版本以及純電動力也在計畫之中。

經典重生—VOLKSWAGEN 八代 Golf GTI

八代 GTI 車頭保留傳統元素，如水箱護罩上紅色線條，車頭左側「GTI」銘板等；前保桿蜂巢網格則融合 LED 霧燈，更添氣勢。

鋼砲迷的夢中神車 VOLKSWAGEN Golf GTI 終於堂堂邁入第八代！採用了專屬運動化設定，以戰鬥感十足的一體式蜂巢網格前氣壩、藏亮點於無形的五點式 LED 前霧燈、更為顯眼由頭燈組一路往車頭廠徽延伸的 LED 日行燈條等構成了全新風格的鋼砲魂！動力上與前代相同的 2.0 升缸內直噴汽油渦輪引擎，馬力與也前代 GTI Performance 245hp/37.7kgm 相同，海外標配六速手排變速箱，選配七速 DSG 雙離合器變速箱，但台灣可能只會引進 DSG 變速箱版本。

全新的數位虛擬座艙是八代 GTI 的重點之一，但經典的格紋布料座椅則獲得保留。

而除了汽油引擎的 GTI 外，VOLKSWAGEN 也同時發表了 GTD 柴油動力與 GTE 插電式油電車款，其中 GTE 的電動馬達輸出由 75kW/102hp 提升至 85kW/115hp，鋰電池組容量則提升 50% 至 13kWh，綜效輸出多了 40hp，來到了 245hp/40.8kgm 的水準，純電模式下的極速由 100km/h 增加到 130km/h，純電模式下的續航距離則達到了 60km。

電化小可愛—三代 FIAT 500

三代 FIAT 500 以更流線光滑的車身、蚌殼式前行李廂蓋、全新 LED 分離式圓形大燈與新設計的前車頭飾版等構成外觀。

義大利經典小車 FIAT 500 第三代車款以純電車款之姿現身，同時也是 FCA 集團旗下第一款純電量產車，不過搭載內燃機或 Mild-Hybrid 的二代現行車款仍然會繼續在波蘭生產。三代 FIAT 500 保留了其原本的圓滾滾風格，但採用最新 FCA 電動車底盤的她尺寸上大了一些，長寬各增加 6 公分，高度則增加 4 公分，軸距也增加了 2 公分， 讓乘坐起來的舒適性更佳。造型上則以更流線光滑的車身、蚌殼式前行李廂蓋、全新 LED 分離式圓形大燈與新設計的前車頭飾版等構成，廠徽也以大型 500 Logo 取代，可愛度只能以萌起來不償命來形容。

中控採用 10.25 吋大面積觸碰螢幕，並配備能夠連接 Apple CarPlay 與 Android Auto 的 UConnect 5 資訊系統。

動力單元為 42-kWh 的鋰電池組搭配一具 116 匹馬力的電動馬達，在 WLTP 條件下測試可達 320 公里續航力，以都會小車來說算是很好的表現了。充電效率上，85kW 等級充電站可在 35 分鐘內充到八成電力，家用規格插座的話則需花上 14 小時才能將電充滿。

傳奇回歸—ALFA ROMEO GiuliaGTA/GTAm

新一代的 GTA/GTAm 將前保桿、引擎蓋和前、後葉子板全數採用碳纖維材質打造，保桿下方大尺寸擴散器也採用了碳纖維材質。

今年屆逢 ALFA ROMEO 110 週年，趁著這股勢頭，ALFA ROMEO 發表了旗下 Giulia 車系的頂級限量車款：GTA 與 GTAm。GTA 一詞原義是「Gran Turismo Alleggerita」，直接翻譯大概就是「輕量化 GT」的意思，GTA 一直以來都是 ALFA ROMEO 性能車的象徵，但在 156 GTA 停產之後沉寂了一段時間。新一代的 GTA/GTAm 是以 Giulia QV 為基礎，但輕量化了高達 100kg。其秘密在於將前保桿、引擎蓋和前、後葉子板全數採用碳纖維材質打造，保桿下方大尺寸擴散器也採用了碳纖維材質，四出排氣管亦更換成 Akrapovič 鈦合金中置雙出排氣尾管，輕量化之外也更耐高溫。

座艙內部採用了大量的 Alcantara 與碳纖維材質。

GTAm 車款更加上了大型碳纖維尾翼，甚至將後座全數拆光裝上防滾籠與六點式安全帶，並更換碳纖維傳動軸，車重瞬間降至 1,520kg，完全的賽道戰鬥設定讓人熱血沸騰。

勁化韓流—HYUNDAI 小改款 i30

小改款 i30 外觀融入品牌最新 Sensuous Sportiness 設計語言。

韓系掀背強打 HYUNDAI i30 於日內瓦車展預定時程在線上發表了最新小改款，外觀上最大的改變在於加入了品牌最新 Sensuous Sportiness 設計語言，水箱罩設計與新一代 Sonata 的頗為類似，而且面積比過去更寬、更大，視覺效果更為強烈；修改過的頭燈組內含新式 V 型 LED 晝行燈，下氣壩與霧燈也進行了調整，搭配新設計的 16 或 17 吋輪圈，整體風格更為年輕且動感。

車內配有 7 吋數位儀表與中控台 10.25 吋螢幕主機，具有 Android Auto 和 Apple CarPlay 連結功能。

動力小改款 i30 提供多種汽柴油引擎選擇，汽油引擎有 110 匹馬力的 1.5 升、120 匹馬力的 1.0 升 T-GDi 渦輪＋48 V 輕油電，以及 160 匹馬力的 1.5 升 T-GDi 渦輪＋48 V 輕油電三種選項。柴油部分為 1.6 升單一排氣量，但依設定有 115 匹與 136 匹＋48 V 輕油電兩種版本。變速箱則有 6 速手排、6 速 iMT 智慧型手排與 7 速雙離合器自手排可供搭配。小改款 i30 共有 Hatch 掀背、Fastback 和 Wagon 五門旅行車三種車型可供選擇，並均提供 N Line 運動化車款。

科技感滿點—KIA 四代 Sorento

與頭燈融合在一起的 Tiger Nose 虎鼻造型水箱護罩菱角分明，賦予車頭更為剛正不阿的強烈氣勢。

相較於較為圓潤豐滿的現行車款，四代 Sorento 更偏方正銳利，其與頭燈融合在一起的 Tiger Nose 虎鼻造型水箱護罩菱角分明，加上下緣的倒 L「Tiger Eye」日行燈，賦予車頭更為剛正不阿的強烈氣勢；同樣線條分明的前保桿與引擎蓋更在整體視覺感上加添層次。而車尾更是四代 Sorento 的重點，如特殊的 C 柱轉折線條與分離式 LED 尾燈等，加上與車頭一樣層次分明的尾廂線條設計，無論是科技感或是運動感都讓人印象深刻。

車尾特殊的 C 柱轉折線條與分離式 LED 尾燈讓人印象深刻。

動力上則有 2.5 升自然進氣汽油引擎（手排或六速自排）、1.6 T-GDI 渦輪增壓汽油引擎（六速自排）與 2.2 升渦輪增壓柴油引擎（八速雙離合器自手排變速箱）三種，之後還會推出 Mild-Hybrid 油電混合動力車款。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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