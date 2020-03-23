【2020年新錶】寶璣年度新款：經典月相錶新面貌現身，複雜巨作新色登場

雖然疫情打亂了錶壇原有的發表形式，不是新品還是得發。近期寶璣（BREGUET）就發表了全新的 2020 年新品，將旗下 Classique 7137 跟 Classique 7337 這兩枚經典月相腕錶以全新面貌呈現；而 Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 時間等式萬年曆陀飛輪，則以新的玫瑰金材質登場。

2020 年最新 Classique 7137 玫瑰金版本，包括面盤上的刻紋、月相盤的圖案都有所不同。售價未定，預計 2020 年夏季抵台。

Classique 7137 於 2014 年首度發表，是以 Perpetual N°5 懷錶作為靈感來源；至於 2009 年首度發表的 Classique 7337，靈感則汲取自寶璣歷史錶款 N°3833 懷錶。不管是外型或功能佈局上，這兩款作品都與過去相應的歷史錶款如出一徹；而像是面盤上紋理密佈的機刻雕花，Classique 經典系列獨到的錢幣紋外圈，又或者是月相視窗上擬人的月亮圖案，這些都是寶璣最為經典的設計元素。

Classique 7337 為偏心盤搭配月相、日期與星期視窗的配置，這次全新的版本同樣從面盤機刻裝飾紋路下手。同時月相盤也做了更動。售價未定，預計 2020 年夏季抵台。

Classique 7337 白金搭配寶璣藍面的組合，售價未定。

在 2020 年的新版作品中，寶璣運用相同的邏輯重新為這兩款作品帶來新面貌。不管是哪一個型號皆新增了玫瑰金錶殼搭配銀色面盤，以及白金錶殼搭配寶璣藍面盤這兩種選擇。Classique 7137 月相腕錶新款在動力儲存位置綴以「籃紋（panier maillé）」，日期顯示處飾有「棋盤格紋（damier）」；而系列 Classique 7337 月相腕錶在時圈邊緣綴以圓形的「麥穗紋（grain d’orge）」，小秒盤採用「棋盤格紋」。透過嶄新且摩登的紋路裝飾，賦予腕錶當代氣息。對比過去寶璣月相腕錶經常使用的招牌擬人月相顯示，這次也改為浮雕或凹槽的作法，模擬月球表面紋路，也是今年新版的最大不同之處。

5887 航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕錶

寶璣在 2017 年推出 5887 航海系列時間等式萬年曆陀飛輪，集時間等式、萬年曆與陀飛輪三大複雜功能於一身，這也是航海系列目前最複雜的作品。今年品牌為 5887 這款作品新增玫瑰金錶殼加咖啡色面的版本。面盤中央飾有機刻雕花波浪圖案，象徵 Marine 航海系列與海洋的聯繫，鑲貼羅馬數字和寶璣月亮形尖端指針，皆為玫瑰金材質。腕錶背面以人手刻上古老的法國海軍旗艦：路易士皇家號（Royal Louis）於機芯橋板上。船艦圖案橫跨四枚橋板，而精緻的細節則由一枚橋板延續至另一枚，細節相當精湛。43.9mm 玫瑰金錶殼，裝載 581DPE 型自動上鏈機芯，售價未定。

5887 航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕錶，此次推出的全新 18K 玫瑰金搭配褐色面的新配色，售價未定。

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