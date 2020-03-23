利空消息影響減弱 WTI原油大幅低開後轉為小漲

西德州 (WTI) 原油期貨在亞洲早盤大幅低開後由黑翻紅，先前油價已跌至 2003 年以來新低，WTI 單週表現為 1991 年以來最糟。

美國參議院的民主黨人在美東週日 (22 日) 晚間，否決了近 2 兆美元的經濟刺激方案，稱其過於關注企業而犧牲了工人，可能需要更多時間進行協商。此一結果不僅打擊全球股市，也造成油價進一步受到衝擊。

美國 WTI 原油期貨一度觸及低點 20.80 美元，日內跌幅接近 5%，但隨時間跌幅縮減。至台北時間週一上午 11:07，WTI 報每桶 22.81 美元，漲 0.80%，布蘭特原油跌破 27 美元，報每桶 26.16 美元，跌 3.04%。

(圖表取自 CNBC)

克里姆林宮觀察家認為，沙烏地阿拉伯或俄羅斯退出價格戰的機會很低，俄羅斯總統普丁不太可能因為沙國的威脅而讓步。與此同時，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球範圍影響擴大，愈來愈多國家封城、鎖國，一些貿易商認為，原油需求每天會減少多達 1000 至 2000 萬桶。

原油價格先前波動劇烈，WTI 油價上週三下跌 24.4%，至逾 18 年低點，為有記錄以來的第三糟的單日跌幅。不過又在一天後價格猛漲，飆升 23.8%，寫史上最高的漲幅。但這也與價格拉低之後，漲幅百分比容易變大有關。

WTI 油價在 3 月份下跌 43.9%，如果依此繼續發展，將創下 1983 年期貨建立以來，史上跌最凶的一個月。

OPEC 聯盟先前的減產協議將在本月底到期，這意味著各國將很快可以任意提高產能。沙國也宣布，將在 4 月提升產量至創紀錄的每日 1230 萬桶，相較之下，他們在 2 月的日產量約為 970 萬桶。

Axicorp Ltd. 首席亞洲市場策略師 Stephen Innes 表示，如果 OPEC 與德州無法就減產達成協議，那麼油價可能會迅速升至每桶 10 至 15 美元。