〈能源盤後〉Fed拼命救經濟 原油漲跌擺盪收高

週一 (23 日) 交易，原油期貨價格收高，但大部分交易時間在漲跌間擺盪，因為交易員關注 Fed 另一輪貨幣刺激措施與其推動經濟與能源需求的潛力。

美國又新增 3 州 (路易斯安那州、特拉華州和俄亥俄州) 要求國民居留家中，防止疫情擴散，即使全球更進一步限制行動以減緩武漢肺炎病毒擴散，且美國參議院未能就救助方案達成協議，週一原油仍上漲。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，「對 Fed 的樂觀情緒提供了週一原油支撐力。」

Fed 週一宣布將無限制收購美國公債和抵押貸款證券，以支持金融市場的運作。Flynn 認為，這最終將有助於原油需求，「且我們也看到中國開始採購原油，如果我們國會達成財政協議，原油將獲得支撐力。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 73 美分或 3.2% 以上，收每桶 23.36 美元。週一走勢擺盪在漲跌間。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1 美分或 0.2% 以上，收每桶 27.03 美元。

儘管如此，COVID-19 大流行衝擊全球需求，加上沙俄價格戰恐會讓產量增加，供需兩端的原因合併讓 Brent 原油本月跌價 46.5%，讓 WTI 原油本月下跌近 48%。

ING 分析師報告提到，「原油顯然逃不過這種壓力，更嚴格的旅行禁令必然會再衝擊全球石油需求。現在不清楚的是，有鑑於局勢的發展速度，能見的原油需求萎縮程度到哪。」

週一由於共和黨與民主黨之間的會談仍在繼續，美國參議院未能推進刺激計劃議案。

Rystad Energy 高階市場分析師 Paola Rodriguez-Masiu 表示，「由於美國提出的救助方案遭政治遲延，全球決策者強化經濟政策帶來的樂觀情緒正在流失。」

「我們相信價格仍將繼續暴跌，我們估計下一季供應量將超越需求量 1000 萬桶以上，而儲存基礎設施將不足以支撐現行的生產水準。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格大跌近 32%，收每加侖 41.18 美分，創 2005 年 10 月以來最低收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.0161 美元。

Flynn 表示，產品需求大崩潰程度史無前例，煉油廠可能會削減原油運行率。