北市信義區小豪宅「PARK 259」 站穩每坪150萬　

台北市信義路「PARK 259」因為位置優越，儘管每戶不到 30 坪，但每坪超過百萬元，素有小豪宅之稱。根據最新揭露不動產交易實價資訊，「PARK 259」交易價格持續亮眼，2019 年底成交的 6 樓戶，共 13.48 坪，每坪要價 155.79 萬，成為去年全台最高價的小豪宅。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，會購置這種高價小宅的族群，包括有意設籍當地學區的富爸媽，也有公司企業購置當招待所，或是承租給高階外籍主管，而過去房市熱潮下，看好出租投報和轉手利差，亦引起高資產或投資族群注意。

值得注意的是，2019 年底賣出的 6 樓戶，2017 年底以 2,030 萬購入，兩年之後轉手，小幅獲利 70 萬。陳炳辰分析，近年願意出手買這類「小而貴」的產品族群已不多，成交都難再見高價，此筆交易當初入手價碼已不低，轉手還能獲利，社區身價可見一斑。



鄰近捷運東門站的「PARK 259」，擁永康商圈與大安森林公園，地段黃金，其樓高 14 層，規劃 16~27 坪，目前平均行情在 140 萬左右，為高價位套房產品。



陳炳辰認為，如今房市緩回溫，這類產品總價不高，若坐落地點加分，還算適合避險投資族群試水溫，如擁黃金學區、居住機能佳，或可做為微型店辦使用，都是置產優勢。

另就價格來說，目前一線高價小宅單價多落在 130-150 萬，過去買在低於此水準者，眼下以行情價碼出售也容易獲利。此外，社區知名度高，又不時傳出獲利消息，身價更是易漲難跌，除了「PARK 259」，台北市小豪宅，像是「新世界」、「EAT」都算高價小宅市場的抗跌產品。