天母首座海砂屋重建案「沐山」 中小坪數瞄準二代置產族

天母首座海砂屋重建案「沐山」正式對外公開，規劃 21 至 49 坪，是天母地區近 5 年少見的中小坪數新案，每坪開價 110 萬元，等同於當地豪宅時價登錄行情，瞄準當地大換小、二代置產以及退休族，總價 3000 至 5000 萬元。

據台北市建管處統計，截至 2020 年 3 月，公告列管的海砂屋尚有 3711 戶，天母地區就有 300 戶老建築遭到列管。依「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」，海砂屋申請重建，在重建、產權分配上，都較都市更新條例更為簡單，億東集團董事長楊健源表示，該案為與地主合建案、歷經 10 年整合成功，也成為天母地區首座申請成功的海砂屋重建案。

新建的「沐山」為地上 15 樓、地下 3 樓建築，10 樓以下為原住戶區域，11 至 15 樓為億安建設銷售樓層。根據實價登錄，中山北路七段周邊豪宅價格多落在 110 萬元左右；該案開價 110 萬元、議價約 9 折，幾乎等同於 3 年前的新屋價，建商讓利明顯。

天母向來是豪宅市場，沐山規劃 32 坪 2 房、45 至 49 坪 3 房顯得極為特別，全案共 56 戶，邀請知名插畫家鄒駿昇擔任藝術總監，為專屬門牌號碼、錯層公共大廳、頂樓空中花園、公共廚房、閱讀區操刀設計，預計 2023 年完工。