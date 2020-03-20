錢夠多不怕！Uber乘車業務腰斬但Eats逆勢成長 股價大漲40%

Uber(UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 週四股價飆升，因 Uber 在一場投資者電話會議上表示，公司有足夠的現金能撐過武漢肺炎危機，且雖然共享乘車業務因大眾不外出而劇烈下降，但其他領域的業務出現成長。

電話會議後，Uber 週四大漲多達 40%，最終收漲 38.26% 至 20.49 美元；同業 Lyft 即使沒有提供應對武漢肺炎疫情的新資訊，卻也水漲船高上升 31%，最終漲幅收斂至 28.97% 達 20.70 美元。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 提到，受武漢肺炎衝擊最嚴重的地區，共享乘車業務下降了 60% 至 70%，但鮮食運送業務 Uber Eats 則看到成長。

「我們相繫，某些地方已經看到了最嚴重的衝擊以及復甦，一切會開始好轉，Uber 也是。」

Uber 本週股價出現歷史新低，因為投資者偏向認為 Uber 屬於旅遊業而非科技業，週三 Uber 收盤價 14.82 美元，較其史上高點 47.08 美元下降了 68% 之多。

由於武漢肺炎疫情影響，政府衛生官員均要求公眾避免不必要的旅行並盡量留在家中，以減緩病毒傳播，政府也關閉了部分餐廳和酒吧，只允許顧客自取或送貨上門，有鑑於此 Uber Eats 業務量明顯增加。

「現在我們 Eats 業務是重要的來源，即使在西雅圖，我們的 Eats 業務也持續成長。」

由於情勢不穩定，Uber 週四並未更新其財測，但 Khosrowshahi 稱日後可能會更新。今年 2 月公布第四財季獲利時，Uber 將原本 2021 年實現 EBITDA 獲利的承諾提早至 2020 年第四季，且預期 2020 年中期 EBITDA 虧損降至 13.5 億美元。

Khosrowshahi 表示，Uber 流動資金充沛，足以度過武漢肺炎疫情。截至 2 月底 Uber 擁有 100 億美元的無限制現金。

「在任何危機時刻，流動性就是關鍵。」

在 3 月 2 日的年度財務文件中，Uber 警告「疾病大流行或大爆發，或者類似的公衛事件，如近期的武漢肺炎疫情，或者對這類事情的恐慌情緒都可能對業務造成實質威脅。」Uber 已經因而暫停其共享乘車服務，並開始在某些市場放棄收取小企業的送貨費用。