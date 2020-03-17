亞馬遜招募10萬人力因應長期抗疫商機 還向飯店觀光業招兵買馬

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 週一 (16 日) 宣布在美國增聘 10 萬人，以因應武漢肺炎疫情下眾多消費者改變模式、轉向網路購物的趨勢，這也和實體商家必須必須關閉門市、停發薪水情況情況大相逕庭。

亞馬遜有意增加倉儲和快遞人手，全職兼職皆可，4 月底前這些員工將支領較高工資，美國員工時薪提高至每小時 2 美元，在英國和歐洲的時薪也分別提高到每小時約 2 英鎊和 2 歐元。

亞馬遜鼓勵原本在其他產業卻失業的勞工前來應徵，例如疫情中受重創的飯店、餐廳和觀光產業。「希望這些人知道我們歡迎他們加入，直到情況恢復正常、雇主請他們回去上班」。

武漢肺炎疫情在全球已造成超過 181,000 人感染確診、至少 7113 人喪命。其中美國確診人數至少 4281 人，死亡 74 人。

隨著人們因疫情減少出門頻率、網購快遞需求飆升，亞馬遜面臨交貨延誤、產品供不應求的情況。亞馬遜上週六表示，一些熱門品牌和商品不是暫時缺貨、就是必須延遲交貨日；同時間民生必需品卻快速消失在貨架上，例如衛生紙、瓶裝水，然而供應鏈中斷的問題並未完全恢復，一時間要補足商品有難度。

在此同時，亞馬遜部分物流中心的員工可能無法到公司上班。本月稍早，亞馬遜放寬倉儲員工不支薪請假的規定，讓他們整個 3 月可請無薪假不受罰，這家電商巨擘還成立 2500 萬美元紓困基金，若快遞人手一旦確診時可提供最多兩週工資。