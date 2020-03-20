美股續反彈！道瓊期漲近850點 那斯達克期觸漲停

美股期貨週五 (20 日) 翻紅，道瓊指數期貨漲近 850 點，那斯達克期指漲逾 357 點觸及漲停。

截至台北時間下午 5 時許，道指期貨漲 4.26%，至 846.5 點，標普 500 期指以及那斯達克 100 分別上漲 93.5 和 357 點。

道瓊期指日線走勢 (圖：Investing.com)

Fed 週四 (19 日) 持續為緊張的市場創造流動性，宣布購買總額 750 億美元的政府公債，較最初設定的 400 億美元有所增長。

此外，繼與加拿大等六大央行達成換匯協議，Fed 昨再與澳洲等九家央行達成貨幣互換機制，換匯機制至少維持半年，讓全球市場得以減輕美元的融資壓力，從而滿足市場對美元的緊急需求。

不過，美國疫情仍愈加嚴峻。加州州長 Gavin Newson 週五 (20 日) 發布禁令，要求州內 4000 多萬居民待在家中，唯有在必要情況下才得以出門。根據此項命令，州內所有餐廳、酒吧、體育館和健身中心將關閉，且禁止公開活動和聚會，但基本服務如藥局、雜貨店、外賣以及銀行皆保持開放。

紐約人壽投資公司的 Lauren Goodwin 表示：「市場動盪將持續到政策措施得以支持企業為止，這些舉措必須確保武漢肺炎 (COVID-19) 導致的經濟中斷是暫時的，這非常重要。」

亞洲股市大多上揚，韓國 Kopsi 指數漲幅超過 7％，香港恒生指數漲幅超過 5%，澳股 S&P/ASX 200 微幅上漲 0.7%。