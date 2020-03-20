醫療船動不了、口罩明年到貨、藥還沒批 這是美國抗疫的真實寫照

還不能出航的醫療船，未經批准的武漢肺炎 (COVID-19) 藥物，明年才能到貨的大批口罩，美國總統川普為了安撫民眾和防止疫情傳播，三番五次地誇大其政府取得的成就。

在本來是要向公眾解釋政府行動的發布會上，川普把逐步之措說成重大進展，臨時之舉宣傳為永久之計，長遠舉措稱之為緊急救濟。

距離川普連任競選還有數月之際，新冠疫情的爆發，令美國的醫療體系和經濟驟然緊繃，川普遇到上任以來的最大危機。就在本周，川普突然宣布自己為「戰時總統」，而此前則只是想最大程度降低疫情威脅以及支持政府為應對疫情影響的大規模支出。

但伴隨川普這套更為積極新做法的，卻是不實之詞。

醫療船

川普周二宣布，一艘海軍醫療船「仁慈號」(Mercy) 將駛往紐約，以備救治感染民眾只需；而另一艘醫療船「舒適號」(Comort) 停在聖地亞哥，將駛向西海岸。

「這兩艘船正準備出發，差不多下周就可以動身了，」川普說。「我跟州長 Cuomo 談了這件事，他對此也很高興。」

事實上， 川普把這兩艘船弄混了，「舒適號」在弗吉尼亞州，而「仁慈號」在聖地亞哥。更糟糕的是，「舒適號」還在維修，無法立即動身前往紐約。

「從時間上講，這有點困難，」美國國防部長助理 Jonathan Hoffman 周三對記者說。 「舒適號目前正在諾福克進行維護，因此得儘快維修做好準備。這不是幾天的事兒，得好幾周，所以要過上一陣子。」

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