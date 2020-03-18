美中生事端！川普稱「中國病毒」、中國驅逐美記者

中國外交部週三 (18 日) 宣布，即日起要求美國之音、紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報，及時代周刊這 5 家美國媒體駐中國分公司，申報在中國境內所有工作人員的財務、經營、所擁有的不動產等資料。

中國外交部直指這是針對，日前美國政府對中國媒體駐美機構和人員的新聞報導無端設限，對中國媒體的歧視和政治打壓所採取的反制措施。

此外，中國外交部要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》，4 天內申報年底前記者證到期的美籍記者名單，並於 10 天內交還記者證，未來不得在中國，包括港、澳擔任記者工作。

(圖片: AFP)

美國國務卿蓬佩奧回應表示，對於中國採取的措施感到遺憾，希望北京重新考慮。他又指中國的行動，會剝奪世界及中國人民，在武漢肺炎造成嚴峻挑戰時所掌握到的資訊。

針對中國指稱該新政是因應美國作法而被迫進行的反制，蓬佩奧回擊表示，他會站在這裡讓記者儘量提問並作出回應，但外界都知道中國不會讓這種「自由」發生。

2020 年 2 月美國將 5 家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又對上述 5 家中國媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中國媒體記者。

同時，川普 17 日在推特上首度使用「中國病毒」(Chinese Virus) 一詞稱呼武漢肺炎。中國外交部發言人耿爽回應指出，近來美國一些政客把「新冠病毒」同中國相聯繫、搞污名化，中國強烈憤慨、堅決反對。

川普則反擊指出，中國指稱美軍將病毒帶入中國的言論，他不喜歡。美軍沒有將病毒傳給任何人。

同時他強調，使用「中國病毒」是因為這是病毒的來源地，病毒確實來自中國，所以他認為這是個非常準確的用詞。