〈紐約匯市〉川普政府提紓困案 美元直逼100大關 澳幣創17年新低

根據美國財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 透露，川普政府有意提撥至少 8500 億美元的財政紓困案，以緩解武漢肺炎對經濟造成的壓力，受此消息激勵，週二 (17 日) 美元指數上漲 1.68% 至 99.797，刷新單月高點紀錄，近逼 2020 年高點，有望突破 100 大關。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

風險情緒好轉，美元兌日圓延續漲勢，週二 (17 日) 早盤時段一度上漲 1.3% 至 107.64，突破日內新高 107.54。日圓多頭將匯價目標著眼於上週五高位 108.50。

然而週二公布的美國 2 月份零售銷售數據差強人意，加上紐約州武漢肺炎確診病例暴增 46%，日圓避險需求回升，美元兌日圓回落 0.08% 至 107.61。

聯準會 (Fed) 週日 (15 日) 意外將利率調降至零，並啟動量化寬鬆計畫，日本央行與歐洲央行 (ECB) 等也紛紛跟進，表態在市場上供應充分的美元資金。

市場情緒稍獲改善，標準普爾 500 期貨上漲近 4%；10 年期美債殖利率週二 (17 日) 上漲近 14%，美元指數於 99.25、98.75 附近找到支撐。

多倫多豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「各國央行買入美元的壓力助漲了美元」自 3 月 9 日以來，美元指數已上漲超過 5%。

週一 (16 日) 美國總統川普召開疫情記者會，警告美國疫情危機恐將持續至 7-8 月，且美國可能正步入經濟衰退。另外，川普亦表示將對受到疫情打擊最嚴重的航空業，提供大量的援助

截稿前，美國 CDC 中心數據顯示，週二美國新增 739 例確診病例，總數達到 4275 人；值得注意的是，紐約州週二通報新增確診病例從 943 例上升到 1374 例。

澳幣兌美元 15 分線 (圖片: INVESTING)

週二 (17 日) 對全球局勢敏感的澳幣跌深反彈，早盤時段澳幣兌美元一度下跌 2.42% 至 0.5969 美元，為 2003 年以來的最低水平，該幣值自 3 月 9 日以來已下跌超過 10%。

澳洲央行 (RBA) 週二重申，央行已將武漢肺炎病毒視為空前事件，並做好進一步寬鬆政策的準備，以刺激經濟，此番言論加深了市場對 RBA 將採取積極財政行動的臆測。

市場預期，澳洲央行本週將透過回購國債，向金融體系注資，或將更進一步降息。

英鎊脫離低點

英國武漢肺炎疫情持續擴大，週二 (17) 英國新增確診病例高達 407 人，創下單日新高，累計總確診病例上升至 1950 人，死亡人數為 60 人。

週二 (17 日) 英國政府宣布推出 3300 億英鎊的經濟紓困方案，以支持受疫情衝擊的企業，週二英鎊兌美元脫離低點。

英國財政部長 Rishi Sunak 表示，這項紓困案，讓企業皆可獲得政府擔保的貸款，小型企業最多能得到 2.5 萬英鎊資助；資金困難的人可豁免房屋貸款 3 個月。

歐元週二一度下跌 1.77% 至 1.098 美元，又回彈 0.15% 至 1.1011。三個月期的歐元兌美元換匯換利基礎利差上漲至 120 個基點，創下 2011 年末以來的最高水平，之後又回落至 39 個基點。

截至週三 (18 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 99.797。+1.68%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0998 美元。+0.02%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2060 美元。+0.08%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6014 美元。+0.27%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4197 加幣。+0.01%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.66 日圓。-0.01%