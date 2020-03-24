【馮冠華專欄】市場透明度極低 繼續宜守不宜攻

3 月 24 日推介 - 利豐（494）

推介原因及策略：公司上週五提私有化，作價 $1.25。昨天股價大升，最高見 $1.05，但只以 $0.94 收盤，與私有化作價還有約 25% 的上升空間。市況不佳下，小股東討價能力不大 (最近成功私有化例子也有華能新能源及 Joyce (647))，公司前景也甚為困難，所以估計私有化成事的機會不少；股價亦有機會漲至私有化作價。建議現價進場，以昨天低位 $0.9 作停損。由於有這私有化要約，市場波動應不會太影響股價，有不錯的報酬率。

1）上日港股市況總結：恆指週一又再次受壓，指數以全日低位 21669 點開出，下跌 1146 點；之後跌幅曾收窄至 741 點，高見 22064 點，但尾市在上證再低走及特區政府宣布新的防疫措施下再受壓，最終以 21696 點收盤，下跌 1109 點。成交金額按日下跌約 20% 至 1376 億。港股通南向維持淨流入，金額大幅回升至港幣 95 億。滬深股通北向又轉回淨流出，金額約人民幣 80 億。50 隻藍籌又再次全軍盡墨，跌幅由 1.3% （九倉置業（1997））至 13% （創科（669））。

做空方面，比率回升至 14.3%。牛熊證街貨最新比例為 22:78，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 22900-22949，牛證下移至 21200-21249，但數量極少。恆指夜期報 21886 點，上升 390 點，高水 190 點。港股 ADR 上升 174 點，相當於恆指 21870 點。

簡評：恆指昨天的跌幅，又把上週五的漲幅完全蒸發。做空回升，藍籌全軍覆末，整天的上下波幅約四百點，並已接近全日低位收盤，整體氣氛仍然不佳；但大跌下成交量有所下降，港股通南向淨流入又有所回升，明細更顯示多隻股份均錄得淨流入，較特別的是當中包括 3 隻內險股，分別是平保（2318）、太保（2601）及中國人壽（2628）。

筆者昨天早報假設上週五的大升為挾空，那麼，昨天因歐美的疫情惡化打回原形，某程度上也不太算是變壞。反而，上證在中證監週未維穏言論下仍要下跌，雖然兩市成交下跌至不足七千億，表現則算是失望。

美聯準會昨晚在美股開盤前公布，將會無上限買入美國國債及按揭抵押證券（MSB），以支持金融市場流動性，並加強貨幣政策的傳導效用；換句話說，即無限量寬！另外，聯準會官員在電話會議上表示，兩項旨在使信貸繼續流向大公司的新機制，將限制那些獲准延遲償付貸款利息和本金的公司進行股票回購和派發股息的能力。

道指期貨及恆指夜期曾轉跌為升，但美股開盤仍要下跌，早段指標是黃金上升，美元美債息及恐慌指數均下跌。表面上看是市場繼續避險，資金流進黃金及美債，但恐慌指數卻又不升反跌，認真燒腦；甚至聯準會的決定，看法也可兩極，好的是解決美元荒，以及支持美國經濟體系，不好的代表疫情破壞力可能比想像中更大，更嚴重的是，若無限 QE 這武器也不能挽回信心，下一步還可做甚麼？更何況美國的行徑直接影響全球經濟步伐，不可不防美帝使用以鄰為壑策略。

刻下市場的透明度極低，疫情發展也令人十分憂累，抗疫措施在多地也越見嚴厲，筆者同意現在的港股極度超賣，恆指本益比及市帳率等也甚吸引，奈何這疫情也是前所未有的，引用歷史市場指標也絕無勝數把握。恆指及道指千點上落像已成常態，疫情需要疫苗解決，投資者只好耐心地等待了。

2）特區政府昨天宣布加強抗疫措施，包括：

a) 週三凌晨起，所有非香港居民於機場抵港都不准入境；從內地、澳門及台灣入境的非香港居民，如果過去 14 天到過海外國家和地區，亦不准入境。另外，香港國際機場停止一切轉機服務；所有從澳門和台灣入境人士，包括香港居民，都需要強制檢疫 14 天。

b) 及早識別無病徵人士，從英國和其他歐洲國家，以及美國入境的人士，需要進行病毒測試，將獲派樣本瓶供自行採集深喉唾液樣用，翌日交回衛生署。

c) 嚴格打擊違反家居檢疫令人士，政府將設舉報熱線。

d) 進一步減少社交接觸。將通過修訂法律，要求全港逾 8600 家食肆，暫時禁止令有酒牌的酒吧及餐廳停止售賣及供應酒類飲品。同時與酒樓及餐飲業界商討減少聚會，如婚宴及慶祝活動。

3）美股上日市況總結：美股三大指數下挫，當中道指下跌 582 點或 3.04%，標普和納指則分別下跌 2.93% 及 0.27%。十年期債息再跌至 0.763%，美滙指數 102.47，紐約期油 24.26 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：《彭博》報道，軟銀昨天宣佈將出售高達 4.5 萬億日圓（約 3,180 億港元）資產，用以回購公司 2 萬億日圓股票及削減債務。消息指，未來四季減持股份包括阿里巴巴（9988）及 Uber 等。

中國聯通（00762）公布，截至去年 12 月底止，全年盈利 113.3 億元（人民幣，下同），按年增長 11.11%，每股盈利 37 分，派末期息 14.8 分，按年增 10.45%。

康師傅（00322）公布，截至去年底止全年盈利 33.31 億元（人民幣，下同），按年升 35.22%；每股盈利 59.25 分，派末期息每股 4.24 美仙及特別息每股 4.24 美仙。

中國飛鶴（06186）公布，截至去年底止全年，股東應佔溢利 39.35 億元（人民幣，下同），按年增長 75.47%，每股基本盈利 0.48 元；末期息每股派 0.1943 港元。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/