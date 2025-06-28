〈美股盤後〉川普終止美加貿易談判 標普那指創歷史新高
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股標普 500 指數週五 (27 日) 收在歷史新高，那斯達克指數也創下歷史新高，儘管盤中一度驟跌，但最終成功反彈。市場原先因美國總統川普宣布終止與加拿大的所有貿易談判，引發對新一輪貿易戰的擔憂，導致股市震盪。
川普當天宣布，鑑於加拿大決定對美國科技公司課徵數位服務稅，美方將立即中止與加拿大的所有貿易協商，導致美加談判破裂。
相較之下，美中貿易消息帶來部分樂觀情緒。川普週四表示，美中雙方已正式敲定上月在日內瓦達成的貿易諒解。據悉，中國將加速稀土出口，美國則同意取消部分貿易反制措施。
美歐也傳出好消息，據外媒引述消息人士透露，歐盟和美國相信能在 7 月 9 日的最後期限之前達成某種形式的貿易協議。
美國商務部長盧特尼克說，白宮正加緊與 10 個主要貿易夥伴談判，財政部長貝森特透露，美方已展開與 18 個主要經濟體的協商，並考慮將關稅寬限期延長至 9 月 1 日。
此外，聯準會週五公布的年度壓力測試結果顯示，美國 22 家大型銀行即便面對嚴重經濟衰退，也有能力持續對外放貸，進一步穩定金融市場信心。
美股週五 (27 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現強勁。Meta (META-US) 上漲 1.04%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.040%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 2.88%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.85%。
費半成分股表現分歧。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.76%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.17%；博通 (AVGO-US) 跌 0.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.22%；AMD (AMD-US) 漲 0.090%；美光 (MU-US) 跌 0.98%。
台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.04%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。
企業新聞
Nike (NKE-US) 股價飆升 15.19% 至每股 72.04 美元，主因該公司第四財季業績優於市場預期。
Nike 指出，其為扭轉虧損所推動的一系列重整行動或已接近尾聲，財務壓力有望觸底回穩，提振市場信心。Nike 管理層透露，正積極規劃將部分生產基地自中國轉移至美國，以因應關稅潛在風險，進一步控管未來營運成本。
全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 續漲 1.76% 至每股 157.75 美元，連續第三個交易日創新高。輝達股價從 4 月的低點 (94 美元) 上漲至超 157 美元，這歸因於一系列輝達有利的因素，包括其 Blackwell 晶片產線成功、自主 AI 的興趣激增，以及該公司對所謂的物理 AI 或機器人技術的推動。
蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.040% 至每股 201.08 美元，德國要求蘋果 App Store 和 Google 應用程式商店下架移除 DeepSeek，因中國人工智慧 (AI) 公司存在個資保護疑慮。
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克推文宣布，特斯拉提前完成首單全自動駕駛技術 (FSD) 型號 Model Y 的交付。特斯拉 (TSLA-US) 仍收低 0.66% 至每股 323.63 美元。
Meta (META-US) 上漲 1.04% 至每股 733.63 美元。《金融時報》報導，Meta 正尋求從私人資本公司籌集 290 億美元，建設 AI 資料中心。
經濟數據
- 美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 2.3%，預期 2.3%，前值 2.2%
- 美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%
- 美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.6%
- 美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.1%，前值 0.1%
- 美國 5 月個人收入月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，前值 0.7%
- 美國 5 月個人支出月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%
- 美國 5 月實質個人消費支出月增率報 - 0.3%，前值 0.1%
- 美國 6 月密大消費者信心指數終值預期 60.5，前值 52.2
華爾街分析
Vital Knowledge 分析師指出：「與本月早些時候較為冷靜的 5 月份消費者物價指數 / 生產者物價指數相比，核心 PCE 略微走強，但整體通膨形勢並未發生顯著變化，如果不是因為關稅風險，聯準會很可能會立即降息。」
嘉信理財投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「一個明顯的風險是，它還沒有影響到數據，我們未來仍然會面臨經濟成長放緩、勞動力市場受到衝擊，而且通膨受到的衝擊還沒有體現在數據上。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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