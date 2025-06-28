〈美股盤後〉川普終止美加貿易談判 標普那指創歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-28 05:29

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川普終止美加貿易談判 標普那指創歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

川普當天宣布，鑑於加拿大決定對美國科技公司課徵數位服務稅，美方將立即中止與加拿大的所有貿易協商，導致美加談判破裂。

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相較之下，美中貿易消息帶來部分樂觀情緒。川普週四表示，美中雙方已正式敲定上月在日內瓦達成的貿易諒解。據悉，中國將加速稀土出口，美國則同意取消部分貿易反制措施。

美歐也傳出好消息，據外媒引述消息人士透露，歐盟和美國相信能在 7 月 9 日的最後期限之前達成某種形式的貿易協議。

美國商務部長盧特尼克說，白宮正加緊與 10 個主要貿易夥伴談判，財政部長貝森特透露，美方已展開與 18 個主要經濟體的協商，並考慮將關稅寬限期延長至 9 月 1 日。

此外，聯準會週五公布的年度壓力測試結果顯示，美國 22 家大型銀行即便面對嚴重經濟衰退，也有能力持續對外放貸，進一步穩定金融市場信心。

美股週五 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 432.43 點，或 1%，收 43,819.27 點。

那斯達克指數上漲 105.54 點，或 0.52%，收 20,273.46 點。

S&P 500 指數上漲 32.05 點，或 0.52%，收 6,173.07 點。

費城半導體指數上漲 3.53 點，或 0.064%，收 5,544.99 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 132.77 點，或 0.90%，收 14,892.20 點。

標普 11 大板塊普遍收紅，非必需消費品、通訊服務和工業板塊領漲，能源和醫療保健逆勢收黑。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現強勁。Meta (META-US) 上漲 1.04%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.040%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 2.88%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.85%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.04%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。

企業新聞

Nike (NKE-US) 股價飆升 15.19% 至每股 72.04 美元，主因該公司第四財季業績優於市場預期。

Nike 指出，其為扭轉虧損所推動的一系列重整行動或已接近尾聲，財務壓力有望觸底回穩，提振市場信心。Nike 管理層透露，正積極規劃將部分生產基地自中國轉移至美國，以因應關稅潛在風險，進一步控管未來營運成本。

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 續漲 1.76% 至每股 157.75 美元，連續第三個交易日創新高。輝達股價從 4 月的低點 (94 美元) 上漲至超 157 美元，這歸因於一系列輝達有利的因素，包括其 Blackwell 晶片產線成功、自主 AI 的興趣激增，以及該公司對所謂的物理 AI 或機器人技術的推動。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.040% 至每股 201.08 美元，德國要求蘋果 App Store 和 Google 應用程式商店下架移除 DeepSeek，因中國人工智慧 (AI) 公司存在個資保護疑慮。

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克推文宣布，特斯拉提前完成首單全自動駕駛技術 (FSD) 型號 Model Y 的交付。特斯拉 (TSLA-US) 仍收低 0.66% 至每股 323.63 美元。

Meta (META-US) 上漲 1.04% 至每股 733.63 美元。《金融時報》報導，Meta 正尋求從私人資本公司籌集 290 億美元，建設 AI 資料中心。

經濟數據

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 2.3%，預期 2.3%，前值 2.2%

美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 5 月個人收入月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 5 月個人支出月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 5 月實質個人消費支出月增率報 - 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月密大消費者信心指數終值預期 60.5，前值 52.2

華爾街分析

Vital Knowledge 分析師指出：「與本月早些時候較為冷靜的 5 月份消費者物價指數 / 生產者物價指數相比，核心 PCE 略微走強，但整體通膨形勢並未發生顯著變化，如果不是因為關稅風險，聯準會很可能會立即降息。」

嘉信理財投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「一個明顯的風險是，它還沒有影響到數據，我們未來仍然會面臨經濟成長放緩、勞動力市場受到衝擊，而且通膨受到的衝擊還沒有體現在數據上。」