國家隊射3箭救市 止跌穩盤SOP有眉角？

股匯雙殺外資賣壓籠罩，台股昨日棄守 10 年線與 9000 點關卡，單日重挫 537 點，以 8681.34 點作收，成交值爆出 2702 億元。國家隊央行、金管會與財政部，昨日下午射出降息 1 碼、有條件禁空，以及國安基金啟動等 3 箭救市，盼能穩住盤勢。國家隊止跌穩盤關鍵 SOP 眉角，仍在權值股與新台幣匯率，而穩盤首要目標區為 8800 點，站穩才有機會重返 9000 關！關鍵點位為 8788、8872 與 8919 點。

台股如要穩住盤勢，8600 點不宜再破，8653 點站穩後，往 8700 點挺進，8733、8788 站穩，必須收上 8820 點，8800 點才算正式收復。8900 點兩端哨站為 8872 與 8919 點，闖過 8945 點，才正式進入 9000 點關卡挑戰區，甚至衝關 9085 點。但如今日連 8600 關卡都未能站穩，須留意下方 8570 點，如未能挺住，須留意往 8500 點回測，8523 與 8480 為關卡兩端觀察位置，如再棄守，下方 8400 點關卡兩端防守區為 8416 與 8388 點。

國家隊射出救市 3 箭，其中有條件禁空令，跌幅大於 3.5%，隔日平盤下不得放空，將略影響成交量能，不過市場關注重點仍在於國安基金是否正式進場。國安基金進場，主要目標為穩盤，因此將以大型權值股為主，可觀察近日官股行庫買超的主要權值股，包括台積電、鴻海、聯發科等。另一個重點則是觀察新台幣匯率，新台幣止貶，也可減緩外資匯出。而降息首當其衝的金融股，如能有抗跌表現，也將有助於盤勢回穩。

盤勢在急挫後要止跌回穩，技術面的觀察，仍是那句老話—3 日不破低、站上 5 日線，不過除了本周得拚下影線之外，今晚美股為四巫日，有道瓊期等商品結算，下周一台股的表現，也同樣具有關鍵意義。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)