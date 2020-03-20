〈台股盤前〉美股展開技術性反彈 國安基金護盤 有助提振市場信心

台股昨 (19) 日在恐慌性賣壓下，指數創下近三年半來新低，國安基金今 (20) 日起，將隨時進場點火，避免台股隨著國際股市帶量重挫，加上美股週四 (19 日) 展開技術性反彈，道瓊微漲近 200 點，回到 2 萬點大關以上，法人表示，雖然台股止穩回跌，還要看成交量何時縮小及後續疫情，不過國安基金護盤，仍有助提振市場信心。

台股昨日一度重挫近 700 點，摜破 10 年線、9000 點整數關卡，終場收在 8681.34 點，政府挽救投資信心，祭出三招救市，包括央行降息 1 碼、金管會禁止平盤以下放空及國安基金進場護盤。

台灣央行宣布降息 1 碼，重貼現率來到 1.125%，利率水準創史上新低，同時，由於央行憂心中小企業面臨嚴峻經營困境，史無前例祭出「中小企業融通機制」，暫定釋出融通資金約 2000 億元。

金管會為維持證券交易市場的秩序及穩定，將採行有條件禁止放空措施，收盤價跌幅 3.5% 以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，這也是台股首次祭出「有條件禁空令」。

國安基金決議，授權 5000 億元隨時護盤，最快今日進場，展開第 7 次危機護盤穩定金融市場秩序，攤開國安基金護盤標的，主要鎖定權值股、台灣 50 成分股點火拉抬盤勢，六次進場全都獲利了結出場。

美國聯準會再推新工具，透過緊急信貸方案為貨幣市場共同基金挹注流動性，川普釋出上兆美元的刺激方案，激勵美股四大指數走揚，美股道瓊回升至 2 萬點，收 20087.19 點；標普 500 收漲 0.47%、那指上漲 160.73 點，或 2.30% 及費半上漲 54.38 點，或 4.23%。

法人表示，武漢肺炎疫情擴散至全球，確診病例不斷攀升，尚未有趨緩降溫的跡象，在消息面衝擊下，股市跌跌不休，空方持續占上風，儘管國安基金準備進場，但仍需面對外資龐大賣壓，短線止跌仍須視疫情情況及看是否填補空方缺口。