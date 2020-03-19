人民幣收盤大貶逾400基點 人行早盤阻貶穩匯價

全球金融市場大幅震盪，肺炎疫情為全球經濟帶來的不確定增溫，投資人對美元需求上升，資金湧進美元避險，帶動美元指數升破 101 關卡，直逼 102。離岸人民幣在美元強升的影響下，盤中一度接近 1 美元兌 7.1 人民幣，貶值約 650 基點，最終週四 (19 日) 凌晨收盤則報 1 美元兌 7.0691 人民幣，貶值 428 基點。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

人民幣急貶，中國人行出手阻貶。週四 (19 日) 人民幣兌美元中間價調貶 194 基，報 1 美元兌 7.0522 人民幣，貶幅明顯低於離岸人民幣報價，不過人民幣中間價已創下 2019 年 10 月 31 日以來新低。

資料來源: 新浪財經

在人行出手阻貶的帶動下，今 (19) 日早盤離岸人民幣從原本貶值近 100 基點附近回升至平盤。截至上午 09:24 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0734 人民幣，小升 2 基點，升幅接近零。



美元指數創近 2 年近高，部分市場人士認為，目前市場彌漫著恐慌情緒，已從「避險模式」進入「危機狀態」，就連傳統避險資產黃金也出現崩盤，從波段高跌 1700 美元 / 盎司，一路下挫 1500 美元 / 盎司。美元是被喻為全球最強流動性的資產，正成為全球資金的避風港。

全球金融市場劇烈波動，美元流動性緊俏引發其他資產遭拋售，拖累包含人民幣等在內的其它貨幣表現。

瑞信表示，美元持續走升的另一個令人擔憂的原因可能是，美元在全球貿易中的地位。跨國企業交易常以美元報價，因此海外分公司從當地銀行借入美元，向供應商支付款項，若不借美元，它們可能無法進行付款。

瑞信認為聯準會應要增加與外國央行的美元互換額度，增加向全球企業提供充分的美元流動性，如果美元流動性持續不足，金融體系有癱瘓的危險。

