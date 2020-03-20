結構性商品崩盤遭追繳保證金 南韓券商瘋狂買美元對沖

全球股票和大宗商品的暴跌，南韓規模達 840 億美元的「結構型商品」(structured products) 市場正遭受崩盤的壓力，券商不但承受虧損，必須拋售資產應付保證金追繳的壓力，並加劇了南韓公司債到離岸衍生品的波動。

結構型商品主要是指結合債券 (固定收益型商品) 及選擇權等 (衍生性金融商品) 的投資工具，藉由債券可達到期滿保障本金的目的，而透過投資衍生性金融商品則可達到資產增值的目的，這些商品由經由包裝，在債券、股票和原油行情好的時候，主要出售給個人投資者。

但是，隨著全球金融市場近期暴跌，南韓 Kospi 200 指數較一月高點暴跌 30%，韓元兌美元周四跌到 2009 年以來新低，許多結構性商品連動的資產價格跌破「觸及生效選擇權」(knock-in option) 的「門檻價」(barrier)。

Kospi 200 指數暴跌連動許多結構性商品下跌。(圖：Bloomberg)

南韓資本市場研究所研究員 Lee Hyo Seob 說，部分券商的離岸衍生性商品部位被迫追繳保證金，爭相出售包括南韓公司債在內的資產以因應到期的衍生性商品。

Lee Hyo Seob 表示，過去兩週，南韓券商購買美元的資金至少暴增至 80 億美元，至於能否彌補以美元計價的對沖損失，則將取決於全球市場拋售的深度和持續時間。

為紓解全球美元融資市場的壓力，進而減緩海內外家庭及企業的信貸緊縮問題，聯準會 (Fed) 已擴大美元流動性交換額度，週四 (19 日) 與九大央行建立交換機制，南韓央行是其中一家，此舉推升韓元週五 (20 日) 反彈 2.2%。

南韓結構性商品的前五大發行券商分別是大宇未來資產 (Mirae Asset Daewoo)、三星證券、Korea Investment & Securities、KB 證券和 Shinhan Investment，在投資人對券商的結構性商品曝險部位的擔憂升高下，其中三星證券本月股價下跌 30%，跌幅超過南韓 Kospi 指數的跌幅，並在周五觸及 15 年來的最低點。