挪威央行緊急降息兩碼 警告疫情重傷經濟並暗示可能再降

挪威央行週五 (13 日) 緊急降息兩碼，並警告疫情爆發可能導致該國經濟急劇下滑，不排除未來再度降息可能。

挪威央行將主要政策利率自 1.5% 調降至 1.0%，為 2011 年以來最大降幅。受到疫情爆發影響，該行預計國內經濟活動將大幅收縮，同時暗示可能再度降息。

挪威央行利率走勢圖 (圖：TradindEconomics)

挪威央行原定 3 月 19 日召開下一次利率決議會議。

挪威央行貨幣政策委員會發布聲明表示：「疫情爆發的時間和影響皆存在重大不確定性，並出現經濟下滑的顯著風險，委員會正在密切監視事態發展，並準備進一步降息。」

挪威央行同時表示，已建議挪威財政部將抗循環資本緩衝 (countercyclical capital buffer) 比率自 2.5％調降至 1％，幫助銀行持續放款，財政部也表示同意採納建議。

數據顯示，截至週五 (13 日)，挪威武漢肺炎確診達 702 例，無人死亡，全球確診病例已達 12.8 萬例，死亡 4728 例。

為嚴格管控疫情，挪威首相 Erna Solberg 宣布自 3 月 12 日起，除了芬蘭、瑞典、丹麥和冰島以外，無論健康狀況如何，其他海外旅客入境皆須隔離 14 天，接下來的兩週境內各級學校一律關閉，娛樂、餐飲場所以及絕大多數旅遊景點也都關閉。