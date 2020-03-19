蘋果突襲上架新品 代工廠營運可望受惠

蘋果 (AAPL-US) 無預警發表今年春季新品，包含 iPad Pro 及 MacBook Air，不同於以往舉辦發布會，這次因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，僅透過官網發布，法人認為，蘋果新品推出，相關代工供應鏈鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 與仁寶 (2324-TW) 等可望受惠，帶動第 2 季升溫。

市場原先認為，肺炎疫情將衝擊蘋果今年新品推出時程，但蘋果改採官網亮相新品，並開放預購，顯示蘋果新品上市時程並未延宕，除組裝代工廠外，供應背光模組的瑞儀 (6176-TW)、蘋果剪刀腳鍵盤獨家供應商茂林 - KY(4935-TW) 都將受惠。

據了解，包含鴻海、廣達、仁寶等代工廠，2 月起已陸續復工，3 月在外地員工自主隔離結束後，加上祭出大額獎金搶人才，復工狀況進一步拉升，雖仍未恢復以往水準，但速度優於預期，面對蘋果新品發表在即，業者積極備戰，正加緊趕工。

另一方面，蘋果 2 月就示警，無法達成財測展望，加上雖然中國門市陸續恢復營業，但受疫情迅速在歐美擴散，蘋果進一步大動作宣布無限期關閉大中華區以外所有門市，阻斷實體通路銷售，法人認為，蘋果選擇提早在官網釋出新品預購，目的顯然是力求減緩營運衰退壓力。

根據蘋果官網釋出新一代 iPad Pro，採用 A12 仿生晶片，並搭載雙攝影鏡頭，可望提升使用者擴增實境 (AR) 體驗，而 2020 年版 MacBook Air 則標榜搭載最新的第 10 代英特爾核心處理器，提升繪圖、遊戲、影片編輯效能。