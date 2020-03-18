疫情衝擊需求! 高盛調降蘋果目標價

武漢肺炎疫情衝擊蘋果供應鏈，分析師擔憂疫情恐減縮蘋果市場需求，週二 (17 日) 高盛 (Goldman Sachs) 下調蘋果目標價，同時調降對蘋果近期的財測。

週二 (17 日) 蘋果 (US-AAPL) 股價上漲 4.4%，以每股 252.86 美元作收。

蘋果股價走勢 (圖片: INVESTING)

高盛分析師 Rod Hall 週二 (17 日) 重申他對蘋果的中性評級，並將其目標價從每股 300 美元下調至 265 美元。Hall 在研究報告中寫道：「我們調降了蘋果中國市場需求預期，同時對大中華地區以外的需求預期也保持謹慎」

消息發布之際，蘋果同日宣布將無限期關閉大中華區以外的零售地點，以防堵疫情，從而佐證了分析師觀點。

Hall 補充道:「我們預估到了 5 月中旬，歐洲和美國市場需求疲軟的狀況才會減緩，且疫情對市場需求的衝擊減弱」。

Rod Hall 週二 (17 日) 將蘋果截至 9 月止一季 (今年度第四季) 的 iPhone 銷售預測下調 760 萬支，但他預期需求將於 12 月止的一季回彈。

Hall 將蘋果本季 (止於 3 月) 的營收預測下調 4.5%，第三季 (止於 6 月) 季度營收預期下調 5.5%，第四季的營收預測下調 2%，而明年度第一季 (止於 12 月) 的季度營收預期則上調 5.5%。

中國市場需求優於預期

然而野村分析師 Jeffrey Kvaal 週二 (17 日) 則在報告中指出，蘋果 iPhone 於中國市場的銷售情況遠比預期中好，最新數據顯示，截至 2 月份的過去一年，中國整體零售銷售下滑 21%，但智慧手機銷售量僅年減 9%，而同期智慧手機產量下滑了 44%。

Kvaal 指出，上述數字顯示智慧手機的銷售比其他零售產品更穩健，以及中國通路庫存水位低。中國確診病例數已在 2 月 18 日觸頂，「我們認為這對蘋果來說是一大優勢」。

他表示，由於蘋果在中國的 42 家門市已逐漸在過去一個月內恢復營業，且中國境內武漢肺炎新增病例漸趨緩和，最糟的情形已過去，到 3 月底產能恢復，中國市場因為疫情被壓抑的消費需求，可能帶動中國智慧手機銷售在 3 月恢復成長。