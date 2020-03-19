三檔台股ETF 今年仍有機會配息

新冠病毒疫情持續發燒，全球股市下挫，台股也遭到波及。投資人關心，股市波動價格下跌是否會影響 ETF 配息。元大投信表示，2019 年全年企業獲利表現不惡，配息表現仍值得期待，因此，像人氣王元大高股息 ETF 仍有機會配發股息。

元大投信台股系列 ETF，包含元大台灣 50(0050)、元大高股息 (0056)、元大臺灣 ESG 永續(00850) 等，均設計配息機制，根據最新公開說明書，基金受益權單位可分配之收益，來自於基金所收取之現金股利扣除相關費用後，可分配之收益。簡單地說，只要持有之成分股有配發股息，該 ETF 會依信託契約規定將股息做配發。

以元大高股息 ETF 來說，它追蹤台灣高股息指數，指數包含 30 檔成分股，由台灣 50 指數與中型 100 指數共 150 檔股票當中，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的 30 檔。基金訴求就是複製追蹤指數績效表現，並將基金領到的現金股息配發給受益人。

在台灣所有公司如某年全都不配發現金股利之極端情形下，基金將可能無法進行收益分配。而只要企業獲利狀況佳，並持續發放股利，該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。

元大投信指出，2020 年配息來自去年獲利，去年台灣企業獲利表現不惡，就配息角度來說，仍有機會享受去年配息。而今年雖然有病毒利空衝擊，不過，今年尚未結束，仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。

此外，元大投信表示，近日募集的元大台灣高股息優質龍頭基金也是同樣的設計概念，操作團隊將嚴選配發高現金殖利率以及優質龍頭企業，資本利得與股息分開，只要企業獲利狀況佳，並保持配息，該基金就會將收到的配息分派給投資人，作為月配息來源。而資本利得的部分，則會反映在年終配。