牧德2月每股純益1.82元 3月營收估優於2月

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 2 月營收以 2.22 億元創歷年同期新高，今 (19) 日公布 2 月單月稅後純益為 7800 萬元，年減 2.46%，每股純益 1.82 元；法人估牧德 3 月營收將優於 2 月，為今年首季單月營收新高。

牧德向金管會送件辦理發行現增股公開市場籌資案已獲准，原預計發現增股 2120 張，暫訂每股 312 元發行，擬募集 6.61 億元，但牧德今日股價跌停收在 201.5 元，牧德內部不得不在目前的整體金融市場不利狀況下，重新考慮是否繼續執行籌資案，或以其他方式支應。

牧德董事長汪光夏日前在法說會中指出，此次辦理現增籌資，目的為支應購置新廠、充實營運資金， 牧德主要看好晶圓全檢機、載板及類載板檢驗設備需求；今年營運將鎖定半導體產業應用及新設備需求為主。

牧德去年純益 8.53 億元，年減 34.24%，每股純益為 20.01 元；1 月營收為 2.1 億元，月增 48.94%，年增 2.2%，創歷年同月新高。牧德 2020 年目標盼重回 2018 年，當年營收 31.12 億元，稅後純益為 12.96 億元，每股純益為 30.43 元；以此來看營收、獲利都將較去年成長。